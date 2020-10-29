Новости

Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции 14:48
В Австрии проверят частные владения на предмет борьбы с коронавирусом 14:48
В Москве задержали трех женщин-наркокурьеров 14:46
В Петербурге пройдут панихиды в память о погибших над Синаем 14:41
Путин: Нельзя допустить резкого роста цен на жилье 14:39
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 14:39
Парламентарии СГ высказались за совершенствование работы медиа ресурсов 14:30
В Авиньоне мужчина застрелен при попытке напасть с ножом на полицию 14:29
В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19 14:24
В Софии состоялось награждение русских и болгарских ветеранов ВОВ 14:19
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 14:17
Песков: В РФ не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo 14:14
Авиапилотов и диспетчеров предлагают увольнять за самолечение 14:13
Почему финны хотят учить русский язык с детского сада 14:02
Власти Башкирии помогут перевезти туриста, умершего в Турции от COVID-19 14:00
Косачев: Преступление в Ницце нельзя оправдать ничем 13:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель 13:51
В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий 13:40
Песков назвал теракт в Ницце ужасающей трагедией 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 14:24
Рубрика: Общество

В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало повторные случае заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на заседании регионального правительства.

В Петербурге в театре Ленсовета больше 10 актеров заболели коронавирусом

В частности, Ольга Историк обратила внимание на то, что это уже не единичные случаи и люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию весной, сейчас заболевают повторно.

- Тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел, - отметила Историк. Главный санитарный врач региона отметила, что ряд пациентов тяжело перенес заболевание весной и сейчас болезнь у них протекает в легкой форме. С другой стороны, есть и пациенты, которые бессимптомно или с минимальными проявлениями перенесли инфекцию весной, но сейчас у них более серьезное течение болезни.

В связи с этим Ольга Историк подчеркнула, что сегодня у граждан, которые перенесли ранее коронавирусную инфекцию, не может быть стопроцентной уверенности, что они больше не заболеют.

С начала пандемии в Ленинградской области подтверждено 11179 случаев заболевания коронавирусной инфекции, 6460 пациентов выздоровели, 116 - скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии