В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19

В Ленинградской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало повторные случае заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на заседании регионального правительства.

В частности, Ольга Историк обратила внимание на то, что это уже не единичные случаи и люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию весной, сейчас заболевают повторно.

- Тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел, - отметила Историк. Главный санитарный врач региона отметила, что ряд пациентов тяжело перенес заболевание весной и сейчас болезнь у них протекает в легкой форме. С другой стороны, есть и пациенты, которые бессимптомно или с минимальными проявлениями перенесли инфекцию весной, но сейчас у них более серьезное течение болезни.

В связи с этим Ольга Историк подчеркнула, что сегодня у граждан, которые перенесли ранее коронавирусную инфекцию, не может быть стопроцентной уверенности, что они больше не заболеют.

С начала пандемии в Ленинградской области подтверждено 11179 случаев заболевания коронавирусной инфекции, 6460 пациентов выздоровели, 116 - скончались.