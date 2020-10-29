В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому

1 ноября, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, в Никольском Морском соборе (Кронштадт) будут освящены сразу четыре монументальных памятника с его образом. Чин освящения совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсанофий.

Затем памятники (автор - скульптор Константин Чернявский) будут переданы в дар православным общинам Австралии (Мельбурн), США (Лос-Анджелес), Абхазии и села Сура Архангельской области, где родился будущий святой.

Установка памятников Иоанну Кронштадскому - проект Фондов "Под Покровом Богородицы" и "Общее Дело" и приурочен к 30-летию прославления святого и 100-летию создания Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

Цель духовной акции - через художественный образ одного их самых почитаемых святых - как в России, так и за ее пределами, провести объединяющую нить между православными людьми русских анклавов за рубежом, основанную на общей истории и культуре.

А начало акции было положено в прошлом году, когда в Воронеже открыли первый памятник Иоанну Кронштадтскому (скульптор Салават Щербаков). Он расположен в парке неподалеку от храма во имя Ксении Петербургской.