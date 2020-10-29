В Петербурге подвели итоги театрального фестиваля "Балтийский дом"

В Петербурге завершился ХХХ Международный театральный фестиваль "Балтийский дом". Итоги фестиваля подвели в онлайн-формате. Призеры также были на связи виртуально.

- Наш юбилейный фестиваль проходил в необычных условиях, - рассказал руководитель фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. - Слоган "Традиционный сбор" мы изменили на "Нетрадиционный сбор" - в силу известных обстоятельств. Театры, которые должны были приехать к нам из-за рубежа, приняли участие в онлайн-формате, и это было для нас новым, сложным, но очень интересным, увлекательным экспериментом. Мы смогли привезти в Петербург лучшие спектакли последних московских сезонов, а также "Коляда-Театр" из Екатеринбурга. Радует, что фестиваль состоялся, прошел при полных залах, несмотря на непростую ситуацию, в которой мы все сейчас находимся.

- Зрители соскучились по "живому" театру. Если честно, такого приема я не помню ни на одном нашем фестивале. Полные залы, практически все дни публика аплодировала стоя, - констатировала художественный директор фестиваля "Балтийский дом" Марина Беляева.

Как отметил Сергей Шуб, "судьба посылает нам испытания. Эксперимент по виртуальному существованию театра мы провели успешно". Немало зрителей собрали онлайн-трансляции. Спектакль "В ожидании Годо" Малого театра Вильнюса (Литва) посмотрели более 65 тысяч зрителей со всего мира, спектакль "Коммуна" Эльмо Нюганена из Таллина - 63 тысячи, "Гроздья гнева" из Швейцарии - 55 тысяч. Эксперимент, вероятно, будет продолжен.

Далее состоялась виртуальная церемония награждения лауреатов, оглашение результатов. На этом культурном форуме нет жюри, но есть призы - публики и дирекции.

Приза зрительских симпатий (малое пространство) удостоены два спектакля одного театра - "Школа современной пьесы" (Москва), набравшие одинаковое количество голосов: "Все тут" (режиссер Дмитрий Крымов) и "Фаина. Эшелон" (режиссер Иосиф Райхельгауз). Приз зрительских симпатий (Большая сцена) получил спектакль "Оптимистическая трагедия", режиссер Николай Коляда, "Коляда-Театр" (Екатеринбург).

- Спасибо за эту очень важную премию, - поблагодарил Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель "Школы современной пьесы". - Но главное - огромное спасибо за то, что вы 30 лет держите этот фестиваль. К счастью, наш театр не впервые показывает у вас спектакли, не впервые встречается с замечательной организацией, атмосферой, с тем, что происходит в вашем доме, и с любимым Петербургом. Это творческое счастье. Дай бог, чтобы это благое дело продолжалось.

- Невероятно приятно, я не ожидал, честное слово! - признался Николай Коляда, узнав про награду. - Столько знаменитых театров - и вдруг отмечают наш спектакль… Хочу сказать, что в "Балтийском доме" такая искренняя забота о зрителях, не только о духовном здоровье, там соблюдают строжайшие правила. А как публика нас принимала! Смеялись, хлопали, реагировали на каждое слово, каждую придумку…Мы даже сыграли дополнительный спектакль "Раскольников", так как все билеты были проданы. Какой глоток воздуха для нашей труппы! Мы сидели пять месяцев без работы, маялись, и вот наш театр открыли, актеры начали играть, полетели в Петербург - огромный коллектив, 32 человека. Кто-то успел сходить в Эрмитаж, Русский музей, на спектакли Панкова…

Приз прессы имени Леонида Попова (малое пространство) вручен спектаклю "Мама" режиссера Владимира Панкова, "Центр драматургии и режиссуры" (Москва). На Большой сцене отметили призом постановку Дмитрия Крымова "БеЗприданница", совместный проект продюсера Леонида Робермана и театра "Школа драматического искусства" (Москва).

И Панков, и Роберман подчеркнули, что самый главный, ценный приз, который был им подарен, - фестиваль состоялся в это нелегкое для театров время, позволил актерам, режиссерам, зрителям вспомнить о нормальной жизни.

Приз дирекции фестиваля будет передан государственному Малому театру Вильнюса (Литва) в связи с тридцатилетием и успешной прямой трансляцией спектакля "В ожидании Годо" в режиссуре Римаса Туминаса.

В завершение речь зашла о следующем фестивале - 31-м. Каким он будет в октябре 2021 года, по словам организаторов, сказать трудно. Но доверить его проведение планируют молодой команде.

Чем запомнился XXX Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

* Это был один из самых продолжительных фестивалей за всю историю "Балтийского дома": он шел 26 дней.

* На сцене театра были показаны спектакли Дмитрия Крымова, Владимира Панкова, Иосифа Райхельгауза, Николая Коляды, Егора Перегудова и Владимира Жукова.

* Впервые на фестивале прошли прямые трансляции спектаклей из Литвы, Эстонии и Швейцарии, которые посмотрело более 150 тысяч зрителей со всего мира. С успехом прошли видеопоказы спектаклей Эймунтаса Някрошюса и Пиппо Дельбоно. Премьеру фильма-спектакля "Монологи тишины", созданного театром "Мено Фортас" (Вильнюс, Литва) Эймунтаса Някрошюса, посмотрели в онлайн-режиме более 69 тысяч зрителей.

* Состоялась презентация новой виртуальной площадки театра BD Live (live-bd.com) на которой теперь можно следить за всеми онлайн-проектами "Балтийского дома".

* В летописи фестиваля появилось два новых проекта. Первый - долгосрочный: "Някрошюсовские чтения", посвященный главному герою современного театра - режиссеру. Второй - инновационный: "Диалог поколений. Режиссерский театр в эпоху интернета", в рамках которого прошли мастер-классы Дмитрия Крымова для режиссеров и сценографов, международная конференция и творческая встреча с Николаем Колядой.

* Представители крупных международных ассоциаций, театральные теоретики и практики со всего мира, от Филиппин до Колумбии, от России до США, обсудили потенциал цифрового театра в рамках международной конференции "Театр и виртуальная реальность".

* Прошли выставки работ фотохудожника Владимира Луповского и театрального фотографа, сотрудника Театра-фестиваля "Балтийский дом" Натальи Кореновской, которые запечатлели не только лица участников и гостей "Балтийского дома", но саму театральную стихию последнего десятилетия и дух фестиваля.

* В 17-й раз была вручена премия "Балтийская звезда".

* В честь тридцатилетия была выпущена почтовая открытка. И теперь каждый может отправить послание "Из театра с любовью…"