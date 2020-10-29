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29.10.2020 20:40
Рубрика: Культура

Открытие новых миров

В Петербурге показали историю цифрового искусства
Текст: Евгений Малышев
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Центр современного искусства имени Сергея Курехина попытался систематизировать и представить историю развития новых арт-технологий в конце ХХ века. В культурном андеграунде Ленинграда-Петербурга это эпоха ярких и неожиданных поворотов и открытий - прежде почти не исследованная.
Многие произведения на выставке представлены впервые — огромный слой неисследованного. Фото: Павел Киреев Многие произведения на выставке представлены впервые — огромный слой неисследованного. Фото: Павел Киреев
Многие произведения на выставке представлены впервые — огромный слой неисследованного. Фото: Павел Киреев

Идейным вдохновителем проекта "История развития мультимедиа искусства. Ленинград - Санкт-Петербург. 1985-2000" стала одна из первопроходцев цифрового искусства Ольга Тобрелутс - создательница инсталляции 1989 года "Лабиринт", воспроизводившей виртуальный мир, когда еще не существовало самого понятия "компьютерной реальности". Тогда ей пришлось отправиться в Германию, где была возможность получить физический доступ к первым образцам компьютерной техники.

Не менее интересны на нынешней выставке работы таких мастеров, как Людмила Белова, Андрюс Венцлова, Константин Митенев, Тимур Новиков, творческих групп Новые Художники, Новые Композиторы, АХЕ, Инженеры Искусств, Галерея 21...

Вот что рассказала "РГ" о выставочном проекте куратор Виктория Илюшкина:

- У нас созрела идея показать переход от аналоговых технологий к компьютерным - как раз в последние полтора десятилетия прошлого века и произошла эта кардинальная перемена. Художники были первооткрывателями этого направления. Они увлеклись красотой открывающегося цифрового мира, и это увлечение прослеживается во многих жанрах. На выставке много произведений, которые делались еще вручную, - например, коллажи, которые просто вырезались и затем обрабатывались, снимались как анимация на профессиональной студии. Были художники, которые рисовали на пленке, ближе к двухтысячным это уже реализовалось в компьютерном монтаже.

Фото: Пресс-служба Александринского театра
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Экспозицию всегда нелегко собирать, но тут вскрылся просто огромный слой неисследованного. Когда разговариваешь с художником, он вспоминает, что есть что-то неопубликованное. Начинает рыться в архивах, материал растет как снежный ком, и часто это приводит к неожиданным результатам.

Всегда существовало разделение на искусство московское и петербургское. Московский пласт больше изучен и разобран. А наше исследование петербургской части пока остается уникальным. Мы копались в прошлом как археологи. Ведь эти материалы безвозвратно уходят: пленки начинают рассыпаться, а мы стараемся схватить момент и сохранить слепок.

Многие произведения на этой выставке показаны впервые - в частности большой пласт параллельного кино. Художники этого направления отходили от традиционного кинопроцесса, экспериментировали с сюжетом, монтажом. Их творчество оказало влияние на современный видео-арт. Посетители выставки смогут увидеть редкие работы Беллы Матвеевой, Иветты Померанцевой, Олега Котельникова, Андрея Мертвого.

Выставка предусматривает обширную параллельную программу. Каждый вечер проходят показы параллельного и независимого кино, встречи с художниками. Первой из них стала беседа с художником и режиссером Константином Митеневым.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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