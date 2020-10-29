Новости

В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий 13:40
Песков назвал теракт в Ницце ужасающей трагедией 13:35
В Италии пять тысяч заключенных переведут под домашний арест 13:31
Долги за свет и тепло в России выросли почти на 15% 13:29
Еще 3600 мест в школах создадут в пяти регионах РФ 13:23
Регионы получат от кабмина 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом 13:22
Набиуллина рассказала о подходе к финансовой политике 13:21
Около 500 курсантов десантировались в Рязанской области 13:14
В Курган прибыл сводный отряд военных медиков 13:05
Лукашенко произвел ряд перестановок в силовом блоке 13:00
Все храмы в Ницце закроют после нападения у церкви Нотр-Дам 12:56
В Севастополе режим повышенной готовности продлили до 1 декабря 12:33
В Москве и Подмосковье введут единую транспортную карту 12:33
В Минске заявили о безуспешных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС 12:29
Официально: Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус 12:20
Украинские артиллеристы остались без новых снарядов 12:18
Только у 0,2% детей коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме 12:17
В Госдуме заявили, что не обсуждали ранжирование пенсий 12:13
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона 12:12
В Анталье от коронавируса скончался турист из России 12:01
Председатель Еврокомиссии обещала европейцам "необычное Рождество" 12:01
В "Автодоре" рассказали о времени в пути после запуска ЦКАД-3 11:47
В Новороссийске вода в Черном море окрасилась в красный цвет 11:47
В Москве задержан мужчина за попытку поджога офиса "Яндекс. Такси" 11:40
Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 13:40
Рубрика: Общество

В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

30 октября в день памяти жертв политических репрессий, в Северной столице пройдет акция поминального чтения имен людей, пострадавших в ходе массовых арестов, расстрелов, переселений в 30-х годах прошлого века.

Церемония чтения списка жертв политических репрессий "Хотелось бы всех поименно назвать…" пройдет при поддержке Санкт-Петербургской митрополии.

Фото: iStock
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами

Имена погибших в годы репрессий будут зачитываться непрерывно с 12 до 14 часов возле Павловского собора Гатчины, а с 12 до 16 часов - у Соловецкого камня на Троицкой площади. С 17 до 19 часов списки будут читать сразу на трех площадках: возле Феодоровского собора на Миргородской улице, у храма святой Екатерины (Невский проспект, 32-34), у памятника Ф.М. Достоевскому (Большая Московская, 2). А с 17 до 20 часов аналогичная церемония состоится в саду Фонтанного дома (у музея Анны Ахматовой).

Одновременно с чтением имен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия будут совершены заупокойные службы по погибшим.

Акция в этом году пройдет также и в онлайн-формате. Основной площадкой проведения "Молитвы памяти" станет канал форума "Имеющие надежду", на котором в течение дня будет вестись трансляция. Каждый час будет звучать небольшая покаянная молитва, а поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов. Историки, богословы и просто неравнодушные люди поразмышляют о том, что такое трудная память и как преодолеть ее последствия, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Прямые подключения состоятся, в частности, из Хабаровска, Нижневартовска, Перми, Архангельска, Самары, Симферополя, Воронежа, Кишинева, Риги, нескольких городов Франции, Германии и США.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии