В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий

30 октября в день памяти жертв политических репрессий, в Северной столице пройдет акция поминального чтения имен людей, пострадавших в ходе массовых арестов, расстрелов, переселений в 30-х годах прошлого века.

Церемония чтения списка жертв политических репрессий "Хотелось бы всех поименно назвать…" пройдет при поддержке Санкт-Петербургской митрополии.

Имена погибших в годы репрессий будут зачитываться непрерывно с 12 до 14 часов возле Павловского собора Гатчины, а с 12 до 16 часов - у Соловецкого камня на Троицкой площади. С 17 до 19 часов списки будут читать сразу на трех площадках: возле Феодоровского собора на Миргородской улице, у храма святой Екатерины (Невский проспект, 32-34), у памятника Ф.М. Достоевскому (Большая Московская, 2). А с 17 до 20 часов аналогичная церемония состоится в саду Фонтанного дома (у музея Анны Ахматовой).

Одновременно с чтением имен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия будут совершены заупокойные службы по погибшим.

Акция в этом году пройдет также и в онлайн-формате. Основной площадкой проведения "Молитвы памяти" станет канал форума "Имеющие надежду", на котором в течение дня будет вестись трансляция. Каждый час будет звучать небольшая покаянная молитва, а поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов. Историки, богословы и просто неравнодушные люди поразмышляют о том, что такое трудная память и как преодолеть ее последствия, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Прямые подключения состоятся, в частности, из Хабаровска, Нижневартовска, Перми, Архангельска, Самары, Симферополя, Воронежа, Кишинева, Риги, нескольких городов Франции, Германии и США.