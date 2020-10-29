В Петербурге пройдут панихиды в память о погибших над Синаем

31 октября, в пятую годовщину крушения рейса самолета А321, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх-Петербург, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех храмах Санкт-Петербургской епархии будут совершены панихиды об упокоении погибших. В полдень прозвучит заупокойный колокольный звон.

В Троице-Измайловском соборе панихида в этот день начнется в 7 утра 14 минут, в точное время крушения самолета.

1 ноября в полдень пройдет первая панихида на месте строящегося храма великомученика Димитрия Солунского (проспект Героев, берег Матисова канала, участок № 14).

Этот храм строится в память о жертвах теракта.

В феврале 2016 года родственники погибших, создавшие благотворительный фонд "Рейс 9268", обратились к властям Санкт-Петербурга с просьбой об увековечении памяти их родных и близких. Администрацией города было принято решение выделить участок под строительство социального центра с храмом великомученика Димитрия Солунского на берегу Матисова канала. В храме будет совершаться молитва за каждого из 224 погибших в теракте. У настоятеля будущего храма иерея Сергия Кубышкина в авиакатастрофе погибли друзья.

Справка "РГ"

Самолет А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года в результате террористического акта. Лайнер рухнул на 21-й минуте полета Погибли 224 человека.