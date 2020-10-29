В регионах началась подготовка к Новому году

В петербургские клиники, предоставляющие услуги по тестированию на коронавирусную инфекцию, потянулись Деды Морозы со Снегурочками - артисты, которые будут представлять их на новогодье. Ждут своей очереди на анализ и другие представители агентств праздников.

В других регионах Морозов переводят в онлайн. А где-то все-таки готовятся провести праздничные гулянья, как обычно. Ведь пока Роспотребнадзор РФ на этот счет ничего не заявлял. В Петербурге запись на новогодние поздравления уже открыта. И аниматоры готовятся. Они понимают, что без справки Мороза могут не пустить в квартиру. Поэтому сдают анализы.

"Сезон у нас наступает с начала декабря. Сейчас мы протестируем всех наших аниматоров на антитела, а потом перед самым началом сезона сделаем ПЦР-тесты, чтобы были свежие справки. И дальше Деды Морозы и Снегурочки будут регулярно проходить тестирование", - рассказала "РГ" Карина Алимова, администратор фирмы "Дед Мороз в Петербурге".

А в фирме "Праздник Спб" корреспонденту "РГ" сообщили, что договоры на тестирование были заключены еще летом. "Когда в городе начали снимать ограничения, люди стали вызывать домой аниматоров. И мы отправили наших артистов сдавать тесты, - рассказали "РГ" в фирме. И уточнили: - Скоро артисты вновь пойдут в лаборатории за свежими анализами".

Владислав Никитин "дедморозит" без фирмы, на себя. Он вместе со Снегурочкой-партнершей переболел еще весной. "Мы готовы предоставлять справки, что у нас есть антитела", - говорит Никитин.

В этом сезоне как индивидуальные предприниматели, так и петербургские агентства праздников делают ставку именно на семейные поздравления.

Как сообщили "РГ" в петербургском управлении Роспотребнадзора, до 29 ноября в городе запрещены все массовые детские мероприятия. Разрешат ли праздники в декабре или ограничений станет больше? В петербургском управлении говорят: все зависит от ситуации. Но ранее глава ведомства не исключила, что новогодние торжества могут ограничить.

Формального запрета на приглашение аниматоров в квартиры нет. Но сама практика таких детских праздников вызывает у санврачей беспокойство. И они рекомендуют хорошо подумать, прежде чем приглашать в дом Деда Мороза, пусть даже со справкой.

В Ростове-на-Дону Деды Морозы переходят на онлайн-режим. Для родителей это будет значительно дешевле, чем приглашать их домой. И безопаснее для семьи

Можно пойти по пути ростовских Дедов Морозов. Они уходят в онлайн. "В этом году елок не будет. Однако сказку никто не отменял, - рассказал ведущий артист Ростовского академического молодежного театра Серей Беланов. - Поэтому мы будем приходить в семьи в онлайн-режиме, например, по скайпу. Кстати, это обойдется родителям и гораздо дешевле".

В Астрахани театры пока планируют новогоднюю программу, но в случае ухудшения эпидобстановки готовы вернуть зрителям деньги за билеты.

Готовятся к празднику и в вотчине Деда Мороза - Великом Устюге. Пока никаких ограничений здесь не вводили. Семьи с детьми приглашают на зимние каникулы. Кстати, 18 ноября у Деда Мороза день рождения. И его собираются отмечать.