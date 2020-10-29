Новости

Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 22:25
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 21:37
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 21:32
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 21:27
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 21:24
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 21:24
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 21:15
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 21:09
Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре 21:05
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 20:38
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 20:19
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 20:15
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 20:10
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 21:20
Рубрика: Общество

Почти космос

Ухаживать за пожилыми пациентами будет легче
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Принята региональная программа по развитию паллиативной медицинской помощи до 2024 года. Она реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Основные направления: оказание медицинской помощи как в амбулаторных условиях, так и в стационарных, развитие лекарственного обеспечения, консультирование родственников, ухаживающих за тяжелобольными людьми.

Программу подкрепили финансово. Вологодчане уже получили 40 млн рублей из федерального бюджета, из которых половину потратили на закупку оборудования для госпиталя ветеранов войн. Оно поможет облегчить уход за пациентами с серьезными недугами.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России

- Это тридцать функциональных кроватей на электроприводе: здесь есть электрический пульт, позволяющий самому человеку управлять наклоном спинки, приподнимать ноги. Заказали специальные матрасы. До конца года ждем поступления еще восемнадцати таких кроватей, - рассказал главный врач госпиталя Константин Положенцев.

Благодаря особым матрасам пациент находится в состоянии, напоминающем невесомость. Он не чувствует опору, нет постоянного давления на одну точку, поэтому не формируются пролежни. Кроме того, приобретены портативные аппараты ИВЛ, инсуфляторы откашливателей и кислородные концентраты.

В следующем году в рамках амбулаторной патронажной службы в регионе планируют открыть новые профильные кабинеты и организовать выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии