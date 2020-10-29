Программу подкрепили финансово. Вологодчане уже получили 40 млн рублей из федерального бюджета, из которых половину потратили на закупку оборудования для госпиталя ветеранов войн. Оно поможет облегчить уход за пациентами с серьезными недугами.
- Это тридцать функциональных кроватей на электроприводе: здесь есть электрический пульт, позволяющий самому человеку управлять наклоном спинки, приподнимать ноги. Заказали специальные матрасы. До конца года ждем поступления еще восемнадцати таких кроватей, - рассказал главный врач госпиталя Константин Положенцев.
Благодаря особым матрасам пациент находится в состоянии, напоминающем невесомость. Он не чувствует опору, нет постоянного давления на одну точку, поэтому не формируются пролежни. Кроме того, приобретены портативные аппараты ИВЛ, инсуфляторы откашливателей и кислородные концентраты.
В следующем году в рамках амбулаторной патронажной службы в регионе планируют открыть новые профильные кабинеты и организовать выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.