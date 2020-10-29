Принята региональная программа по развитию паллиативной медицинской помощи до 2024 года. Она реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Основные направления: оказание медицинской помощи как в амбулаторных условиях, так и в стационарных, развитие лекарственного обеспечения, консультирование родственников, ухаживающих за тяжелобольными людьми.

Программу подкрепили финансово. Вологодчане уже получили 40 млн рублей из федерального бюджета, из которых половину потратили на закупку оборудования для госпиталя ветеранов войн. Оно поможет облегчить уход за пациентами с серьезными недугами.

- Это тридцать функциональных кроватей на электроприводе: здесь есть электрический пульт, позволяющий самому человеку управлять наклоном спинки, приподнимать ноги. Заказали специальные матрасы. До конца года ждем поступления еще восемнадцати таких кроватей, - рассказал главный врач госпиталя Константин Положенцев.

Благодаря особым матрасам пациент находится в состоянии, напоминающем невесомость. Он не чувствует опору, нет постоянного давления на одну точку, поэтому не формируются пролежни. Кроме того, приобретены портативные аппараты ИВЛ, инсуфляторы откашливателей и кислородные концентраты.

В следующем году в рамках амбулаторной патронажной службы в регионе планируют открыть новые профильные кабинеты и организовать выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.