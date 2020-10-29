"Зенит" потерпел второе поражение в Лиге чемпионов

"Зенит" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов на выезде проиграл дортмундской "Боруссии" - 0:2. За весь матч команда Сергея Семака не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Накануне матча стало известно о том, что "Зениту" не смогут помочь два ведущих игрока линии атаки - Малком, выбывший примерно на три недели, и Сердар Азмун, не восстановившийся после ангины. Да и поражение в домашнем матче от "Брюгге" вынудило "Зенит" сыграть на результат. С первых минут команда глубоко села в оборону, практически не помышляя о контригре. Впрочем, и хозяевам не удавалось создать опасных моментов.

В перерыве Семак заменил Артема Дзюбу, который был практически незаметен. Позже он убрал еще одного футболиста линии атаки Себастьяна Дриусси. Но удержать ничью не удалось. На 77-й минуте Вячеслав Караваев нарушил правила в своей штрафной, и Джейдон Санчо с "точки" не оставил шансов Михаилу Кержакову. В самом конце встречи Эрлинг Холланд установил окончательный результат, реализовав выход один на один.

"Зенит" проиграл и во втором туре, замыкая турнирную таблицу. По 4 очка набрали "Лацио" и "Брюгге", которые после побед на старте в очном противостоянии сыграли вничью - 1:1.