Житель Ленобласти вынес из храма ящики с пожертвованиями

В Приозерском районе Ленинградской области полицейские задержали 32-летнего гражданина одного из сопредельных государств, которому вменяют кражу из храма Андрея Первозванного в поселке Васильково.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, в полицию обратился настоятель, который, придя утром в храм, обнаружил, что там вскрыты двери и отсутствуют два ящика с пожертвованиями. Добычей злоумышленника стала 21 тысяча рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

В полиции отмечают, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Ранее у мужчины уже были конфликты с законом: он был судим за незаконное пересечение границы.