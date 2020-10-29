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29.10.2020 13:01

Центр сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани увеличит объем медпомощи

Текст: Наталья Коротченко
Жителей Астраханской области при остром коронарном синдроме будут направлять на машинах скорой помощи напрямую в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Соответствующие договоренности достигнуты между медучреждением и областным минздравом по инициативе губернатора Игоря Бабушкина.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Таким образом, высокотехнологичную медпомощь в рамках федеральных квот дополнительно смогут получить около 1,5 тысяч жителей региона, - сообщает пресс-служба губернатора. Пациенты с инфарктом миокарда в соотвествии с договоренности с центром уже получают лечение и в 2021 году эта работа продолжится.

- Сегодня, когда многие наши медучреждения, в том числе областная Александро-Мариинская больница, перепрофилированы под ковидные госпитали, центр сердечно-сосудистой хирургии взял на себя большую часть работы, - заявил губернатор Игорь Бабушкин, подчеркнув, что высокотехнологичную помощь в кардиоцентре получили уже 20 тысяч астраханцев.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Центр сердечно-сосудистой хирургии построили в Астрахани в 2009 году в рамках нацпроекта "Здоровье" для оказания высокотехнологичной медпомощи в лечении кардиологических заболеваний. Врачи и медперсонал медучреждения проходят подготовку в ведущих клиниках России и мира. В кардиоцентре выполняется около 6,3 тысяч операций в год, большая часть - малоинвазивными методами, которые являются менее травматичными для пациента. За 11 лет работы хирурги провели около 70 тысяч операций, в том числе 20 тысяч - жителям Астраханской области.

Игорь Бабушкин сообщил, что в следующем году при кардиоцентре начнется строительство реабилитационного комплекса, который поможет пациентам после операции на сердце скорее вернуться к привычному образу жизни, в настоящее время готовится проектная документация. На возведение комплекса, непосредственное участие в продвижении проекта которого на федеральном уровне принял астраханский губернатор, выделяется 2,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал в августе председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Нам больше не придётся отправлять пациентов после операции в другие учреждения, они будут восстанавливаться здесь - теперь это будет законченный цикл, - подчеркнул главный врач федерального кардиоцентра Дмитрий Тарасов.

Игорь Бабушкин также согласился обратиться в правительство России с просьбой в продвижении идеи главврача о создании на базе медучреждения центра трансплантации сердца, назвав ее "логичной и соответствующей возможностям, которыми располагает уникальный центр".

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