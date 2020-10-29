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29.10.2020 10:37
Рубрика: Происшествия

Экс-депутат Анапы незаконно возвел многоквартирный дом для продажи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Анапский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего депутата Совета муниципального образования города-курорта в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Из приговора суда следует, что подсудимый в период с 2013 по 2016 год на земельном участке, принадлежащем его матери, без разрешения на строительство возвел многоэтажный многоквартирный дом. При этом мужчина не прошел обязательную регистрацию в органах государственной и исполнительной власти для осуществления предпринимательской деятельности.

Реализовав жилые помещения в построенном доме, подсудимый получил доход в размере более 40 млн рублей.

Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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