Экс-депутат Анапы незаконно возвел многоквартирный дом для продажи

Анапский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего депутата Совета муниципального образования города-курорта в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора суда следует, что подсудимый в период с 2013 по 2016 год на земельном участке, принадлежащем его матери, без разрешения на строительство возвел многоэтажный многоквартирный дом. При этом мужчина не прошел обязательную регистрацию в органах государственной и исполнительной власти для осуществления предпринимательской деятельности.

Реализовав жилые помещения в построенном доме, подсудимый получил доход в размере более 40 млн рублей.

Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.