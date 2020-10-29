КФУ запустил линию отжима оливкового масла на итальянском оборудовании

В Крымском федеральном университете начали методом первого холодного отжима производить оливковое масло из маслин, выращенных на участке вуза в Форосе. В перспективе университет планирует предложить жителям Южного берега Крыма саженцы оливкового дерева, чтобы организовать производство крымского масла из давальческого сырья.

Для отжима оливкового масла вуз приобрел специализированное итальянское оборудование стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Линия включает автоматизированную мойку, дробильное устройство, смеситель для замеса оливковой пасты и сепаратор, где происходит отделение масла от жмыха.

- Полученное масло проходит фильтрацию, где очищается от взвесей, и подается на линию розлива, - рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. - Мы запустили тестовую партию оливок, из которой получили масло первого холодного отжима. Эксперимент с новым оборудованием прошел удачно.

На производство одного литра оливкового масла уходит около 15 килограммов маслин: то есть выход масла составляет 10-15 процентов, что зависит от сорта, качества и срока сбора плодов. Вообще же линия рассчитана на переработку до тонны маслин за рабочий день, то есть порядка 80 килограммов в час.

Сейчас в Крыму произрастает около 1000 плодоносящих оливковых деревьев, с которых собирается порядка пяти тонн оливок. В том числе 300 деревьев - на плантациях КФУ. Чтобы наладить производство оливкового масла в промышленных масштабах, этого очень мало. Поэтому вуз задумался задействовать в выращивании маслин владельцев частных подворий и садов. Как пояснил Михаил Сергеев, в Крыму для теплолюбивых олив подходит лишь Южный берег Крыма. Но свободных земель там практически нет: они либо застроены гостиницами и санаториями, либо находятся в частной собственности.

- На ЮБК много приусадебных хозяйств, где на придомовых участках растет множество плодовых деревьев, - говорит Михаил Сергеев. - И мы предложим такую концепцию: владелец земли высадит у себя, к примеру, 20-30-40 деревьев маслины. Он будет привозить урожай на перерабатывающий завод и забирать оттуда готовое масло. Тогда производимого объема будет вполне достаточно, чтобы его подавали в крымских отелях и ресторанах. Такая схема работает, например, в Израиле или Италии.

Чтобы обеспечить всех желающих необходимым количеством саженцев, университет на своей площадке в селе Маленькое Симферопольского района реализует еще один агропроект. Летом 2020 года вуз начал заготавливать посадочный материал оливы и строить теплицу площадью 0,75 гектара. В ней ученые высадят первую в России промышленную оливковую рощу в защищенном грунте - саженцы начнут укоренять в грунте в ноябре. Эксперимент покажет, будет ли субтропическая культура давать урожай в нетипичных для нее условиях. В процессе исследований в вузе адаптируют заграничные сорта оливы к крымским условиям, наладят производство саженцев, отработают технологию закладки новых садов в открытом и закрытом грунте, а также агротехнологию ухода и защиты растений. По словам специалистов, планировать промышленное производство можно будет только после получения результатов научно-исследовательской деятельности. "Если мы докажем, что суперинтенсивная схема посадки оливы дает хорошие дивиденды, то эту культуру можно рассматривать для привлечения крупных инвестиций", - резюмировал Михаил Сергеев.

Пока же в Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева на исследование отправлено первое оливковое масло собственного производства.

- Мы изучим свойства полученного масла - его кислотность, йодное число, количество антиоксидантов и содержание разнообразных компонентов, - отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. - В рамках программы стратегического академического лидерства РХТУ уделяет большое внимание химии природных соединений и агробиотехнологии, и в этой сфере Крымский федеральный университет - один из наших важных стратегических партнеров.

Специалисты сравнят крымский продукт с оливковым маслом из заграничного материала, но полученного на оборудовании вуза, и маслом с магазинных полок.