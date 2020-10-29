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29.10.2020 10:19
Рубрика: Общество

КФУ запустил линию отжима оливкового масла на итальянском оборудовании

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крымском федеральном университете начали методом первого холодного отжима производить оливковое масло из маслин, выращенных на участке вуза в Форосе. В перспективе университет планирует предложить жителям Южного берега Крыма саженцы оливкового дерева, чтобы организовать производство крымского масла из давальческого сырья.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Для отжима оливкового масла вуз приобрел специализированное итальянское оборудование стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Линия включает автоматизированную мойку, дробильное устройство, смеситель для замеса оливковой пасты и сепаратор, где происходит отделение масла от жмыха.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Полученное масло проходит фильтрацию, где очищается от взвесей, и подается на линию розлива, - рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. - Мы запустили тестовую партию оливок, из которой получили масло первого холодного отжима. Эксперимент с новым оборудованием прошел удачно.

На производство одного литра оливкового масла уходит около 15 килограммов маслин: то есть выход масла составляет 10-15 процентов, что зависит от сорта, качества и срока сбора плодов. Вообще же линия рассчитана на переработку до тонны маслин за рабочий день, то есть порядка 80 килограммов в час.

Сейчас в Крыму произрастает около 1000 плодоносящих оливковых деревьев, с которых собирается порядка пяти тонн оливок. В том числе 300 деревьев - на плантациях КФУ. Чтобы наладить производство оливкового масла в промышленных масштабах, этого очень мало. Поэтому вуз задумался задействовать в выращивании маслин владельцев частных подворий и садов. Как пояснил Михаил Сергеев, в Крыму для теплолюбивых олив подходит лишь Южный берег Крыма. Но свободных земель там практически нет: они либо застроены гостиницами и санаториями, либо находятся в частной собственности.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- На ЮБК много приусадебных хозяйств, где на придомовых участках растет множество плодовых деревьев, - говорит Михаил Сергеев. - И мы предложим такую концепцию: владелец земли высадит у себя, к примеру, 20-30-40 деревьев маслины. Он будет привозить урожай на перерабатывающий завод и забирать оттуда готовое масло. Тогда производимого объема будет вполне достаточно, чтобы его подавали в крымских отелях и ресторанах. Такая схема работает, например, в Израиле или Италии.

Чтобы обеспечить всех желающих необходимым количеством саженцев, университет на своей площадке в селе Маленькое Симферопольского района реализует еще один агропроект. Летом 2020 года вуз начал заготавливать посадочный материал оливы и строить теплицу площадью 0,75 гектара. В ней ученые высадят первую в России промышленную оливковую рощу в защищенном грунте - саженцы начнут укоренять в грунте в ноябре. Эксперимент покажет, будет ли субтропическая культура давать урожай в нетипичных для нее условиях. В процессе исследований в вузе адаптируют заграничные сорта оливы к крымским условиям, наладят производство саженцев, отработают технологию закладки новых садов в открытом и закрытом грунте, а также агротехнологию ухода и защиты растений. По словам специалистов, планировать промышленное производство можно будет только после получения результатов научно-исследовательской деятельности. "Если мы докажем, что суперинтенсивная схема посадки оливы дает хорошие дивиденды, то эту культуру можно рассматривать для привлечения крупных инвестиций", - резюмировал Михаил Сергеев.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Пока же в Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева на исследование отправлено первое оливковое масло собственного производства.

- Мы изучим свойства полученного масла - его кислотность, йодное число, количество антиоксидантов и содержание разнообразных компонентов, - отметил ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. - В рамках программы стратегического академического лидерства РХТУ уделяет большое внимание химии природных соединений и агробиотехнологии, и в этой сфере Крымский федеральный университет - один из наших важных стратегических партнеров.

Специалисты сравнят крымский продукт с оливковым маслом из заграничного материала, но полученного на оборудовании вуза, и маслом с магазинных полок.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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