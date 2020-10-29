На Кубани волки вырезали стадо коз в частном дворе

В хуторе Зеленая Роща Кущевского района Краснодарского края волки напали на домашних коз и моментально вырезали 21 особь. В живых осталось только четыре.

Об этом рассказали хозяева домовладения, которые выложили в соцсети видео следов такой "неуемной охоты". Останки некоторых коз не найдены до сих пор. По словам владельцев, они оставили пастись стадо, отлучившись всего на полчаса. А вернувшись, обнаружили такую ужасную картину. "В один миг лишились и молока и мяса" - сетуют они.

Окончательная сумма нанесенного ущерба уточняется, но, по предварительным данным, она уже превысила сто тысяч рублей. Причем, по словам хозяев, это уже не первое разбойное нападение волков в их хуторе.

По мнению опытных охотников, в 90 процентов случаев урон хозяйству наносят не волки, а одичавшие собаки. Гибрид волка и пса вообще очень умен: он отличает человека с ружьем, и добыть его подчас труднее, чем серого хищника.

- Такое злодеяние могли совершить только шакалы или волкособачьи гибриды, которые в большом количестве обитают в равнинных районах Кубани - Павловском, Кущевском, Крыловском. Чистокровных волков там нет уже больше десяти лет, - рассказал корреспонденту "РГ" доктор биологических наук Анатолий Кудактин. - Сочетая инстинкты пса и волка, они в состоянии забраться и во двор, и огород, и конюшню. Вырезать домашний скот - для них нормальная форма поведения в осеннее время, когда самка учит молодых охотиться, возможно, для них добывает мясо. В таких случая необходимо принимать охранные меры и устраивать облавную охоту.