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29.10.2020 19:32
Рубрика: Происшествия

На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил об окончании следственных действий на танкере "Генерал Ази Асланов". На танкере работали следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"/ТАСС
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По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. Сегодня на танкере "Генерал Ази Асланов" все следственные действия завершены.

Напомним, что в ходе осмотра танкера были обнаружены, предположительно, останки пропавших членов экипажа. Сейчас для установления личности погибших назначены медицинская и генетическая экспертизы.

Следственный комитет говорит, что продолжается работа с потерпевшими. Изъяты образцы топлива, перевозимого груза, а также жидкости, обнаруженной в танках судна.

Следователи со специалистами приступили к изучению данных консоли регистратора рейса. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров, показаниями членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами. Все это необходимо для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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