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29.10.2020 12:07
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные направления отдыха на Новый год в России

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Турагенты назвали самые популярные направления новогоднего отдыха. Две трети (65 процентов) всех продаж новогодних туров сейчас приходится на долю внутрироссийских направлений, а средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom.ru.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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В списке предпочтений туристов лидируют береговые отели Сочи, на долю которых приходится 59 процентов новогодних бронирований. На втором месте - сочинский горный поселок Красная Поляна, далее следуют Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).

Для сравнения: год назад на долю российских направлений приходилось всего четыре процента новогодних продаж при том же значении среднего чека.

Как рассказал гендиректор сервиса бронирования туров онлайн Дмитрий Малютин, из международных направлений на первом месте ожидаемо находится Турция с 16 процентами бронирований и средним чеком в 112 тысяч рублей. 12 процентов набрала Танзания, где в среднем за новогодний отдых туристы платят 198 тысяч рублей. По два процента в объеме продаж набрали Куба, Абхазия и Египет.

По информации руководителя сети турагентств Алексана Мкртчяна, сейчас на долю России приходится 70-80 процентов продаж. Причем у него есть объяснение лидерства береговых отелей Сочи: большинство туристов-горнолыжников уже поняли, что если поселиться у моря, то можно платить за номер всего две-четыре тысячи рублей в сутки вместо десяти, как в горном кластере.

Как считает директор по продажам сети турагентств Ксения Гринькова, продажи новогоднего отдыха сейчас идут с запозданием, так как туристы напуганы показателями заболеваемости и ждут новых ограничений.

"Пока на Новый год продажи только единичные, точечные, - отмечает она. - Средняя глубина бронирований сейчас составляет от 7 до 14 дней".

Алексан Мкртчян уверен, что турагентствам не нужно паниковать: период неопределенности сохранится в течение всего ноября, массовые продажи новогоднего отдыха начнутся позже, в декабре.

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