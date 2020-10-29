Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства

Живущий в Таганроге четырехлетний мальчик-инвалид будет получать жизненно необходимые лекарства и специального питание за счет минздрава региона. Соответствующее решение принял Ростовский областной суд, оставивший без удовлетворения апелляцию чиновников.

Ребенок родился с пороком сердца, и в пять месяцев ему сделали операцию. Однако реабилитация проходила плохо: мальчиков страдал от постоянных ларингитов и отитов. Ему прописали ряд препаратов, но донской минздрав отказался их закупать и предложил другие опасные для здоровья ребенка лекарства. Мать мальчика обратилась в прокуратуру Таганрога.

"В ходе проверки установлено, что вопреки законам о государственной социальной помощи и социальной защите инвалидов, а также решениям врачебных комиссий о нуждаемости в специальном лечении и питании, ребенок-инвалид ими не обеспечен", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Елизавета Комахидзе.

Таганрогский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, но минздрав Дона с вынесенным решением не согласился и подал апелляцию. В итоге Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.