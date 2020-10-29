Сочи с начала года принял 4,7 миллиона туристов

В Сочи подвели итоги летнего курортного сезона. В этом году благодаря хорошей погоде пляжный отдых на Черноморском побережье продлился до конца октября.

Всего с начала года главный курорт страны принял 4,7 миллиона гостей, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

Летом в Сочи работали 1755 средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1,4 тысячи малых средств размещения. Туристов принимали 133 пляжных территории. 21 сочинский пляж получил в этом году "Голубой флаг": уровень и качество сервиса на них соответствовал высоким международным стандартам.

- Летний курортный сезон подходит к своему завершению, - говорит директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. - В сентябре мы зафиксировали 918 тысяч гостей, это очень хороший показатель, на 119 процентов выше аналогичного за этот месяц прошлого года. По итогам октября у нас отдохнули 440 тысяч туристов.

В Сочи 13 пляжей продолжают официально предоставлять весь комплекс услуг, там работают медпункты, спасатели, обеспечивается безопасность и соблюдение санитарных норм.

- Все те меры, которые были предприняты, дали нужный эффект, были своевременными, - продолжила Светлана Батяйкина. - Это позволило санаторно-курортной отрасли города не только не допустить убытков, но и качественно и полноценно отработать. Малые средства размещения не закрылись, крупные тоже функционируют, в этом году 12 новых отелей прошли классификацию.

Напомним, в Сочи действует масочный режим и социальная дистанция во всех объектах размещения и на пляжных территориях. Режим повышенной готовности продлен до 31 октября.