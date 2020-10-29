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29.10.2020 12:37
Рубрика: Общество

В Крым придут дожди и холод

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крым после затянувшейся бархатной осени и сухой погоды наконец-то придут долгожданные дожди, которые продлятся несколько дней. Штормовое предупреждение на 29 октября - 1 ноября распространило МЧС РК.

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По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие дни через полуостров пройдет холодный активный фронт. Поэтому ожидается резкое изменение погоды. На полуострове пройдут дожди, причем, местами очень сильные - до 5-10 миллиметров в сутки.

Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 17-22 метров в секунду. 31 октября температура воздуха понизится до до 4-9 градусов, а максимальная будет 9-14 градусов.

В последние дни и весь октябрь на полуострове фиксируется среднесуточная температура, которая превышает среднюю многолетнюю на пять-восемь градусов. Отсюда и необычно теплая вода в Черном море - до 21 градуса, что позволяет туристам продолжать купания.

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