В Новороссийске вода в Черном море окрасилась в красный цвет

В районе улицы Морской села Мысхако Новороссийска вода в Черном море окрасилась в красный цвет. Это случилось в начале октября, но широко известно об этом стало только сейчас, когда выяснилась причина.

Как сообщил на своей странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко, после отбора проб морской воды и проведения исследования специалисты Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра объяснили, что она окрашивается в разные оттенки красного цвета из-за развития микро- и макроводорослей.

"Ежегодно, независимо от времени года, в период цветения водорослей сильным течением их приносит к прибрежной части Черного моря, - говорится в сообщении. - Повода для тревоги нет, по информации экологов, в естественной среде макрофиты не обладают токсичными свойствами и, соответственно, не представляют угрозы для здоровья людей и экологии".