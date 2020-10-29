В Севастополе режим повышенной готовности продлили до 1 декабря

Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 1 декабря 2020 года. Об этом говорится в указе губернатора, который опубликован на официальном сайте городского правительства.

В городе также вводятся новые ограничения из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

Заведениям общепита с сегодняшнего дня запрещено работать в ночное время. С 10 часов вечера до 7 утра кафе и рестораны не должны пускать посетителей в помещения, но смогут продавать еду и напитки навынос, а также выполнять доставку заказов.

Банкеты и корпоративы, в том числе обслуживание на открытом воздухе (кейтеринг), можно проводить только для компаний не более 10 человек. Также запрещены все досуговые мероприятия в развлекательных центрах и других заведениях, в том числе детских.

За прошедшие сутки в Севастополе обновлен максимум по числу новых случаев COVID-19: он выявлен у 74 человек. 33 пациента госпитализированы, а 41 будет находиться дома на амбулаторном лечении.

Всего за время пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 2238 человек, более 1200 новых случаев выявлено в октябре.