Хуснуллин потребовал снизить стоимость строительства моста через Обь

Вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова обсудили строительство моста через Обь в районе Сургута.

Действующий сейчас мостовой переход в районе Югры - единственное связующее звено для крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами. По словам губернатора округа Натальи Комаровой, работает он с большой перегрузкой.

- Старый мостовой переход эксплуатируется с проектным перенапряжением. При интенсивности 5 тысяч машин в сутки по дороге фактически проезжают 14 тысяч", - рассказала она.

Проект нового моста заложен в составе комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и государственной программы РФ "Развитие транспортной системы", начиная с 2021 года. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу еще раз проанализировать проект на предмет удешевления.

- Я считаю, что стоимость данного проекта может быть сокращена. Прошу совместно с проектной организацией рассмотреть все возможные варианты. При этом отмечу, что качество не должно пострадать, - сказал он. И заключил:

- В целом проект поддерживаю. Ваша задача - закончить проект на год раньше планируемого, то есть до конца 2023 года.

В ходе рабочей встречи зампредседателя РФ дал высокую оценку деятельности правительства Югры по строительству жилья и дорог в регионе.