С начала пандемии онлайн-продажи повседневных товаров выросли, по данным "Почты России", в 4,3 раза. И даже консервативные продавцы, ранее не видевшие перспектив интернет-торговли, вскоре оказались на маркетплейсах. Но, чтобы там закрепиться, нужно приложить усилия, например, развивать дополнительные каналы общения с клиентами.

Так, новый сервис электронной коммерции (e-commerce) - возможность заказать продукт прямо во время эфира. Такую модель продаж, когда потребителю достаточно нажать на всплывающую иконку, называют live commerce. В частности, благодаря этому екатеринбургский магазин пряжи увеличил число клиентов на треть, особенно среди жителей малых городов Свердловской области.

- Мы начинали как розничный магазин, но к весне уже имели каналы продаж в соцсетях: обучили продавцов, которые стали рассказывать о свойствах товара в прямом эфире и устраивать мастер-классы. Количество онлайн-покупок в январе сравнялось с розницей, а к середине года кратно превысило ее, - отмечает коммерческий директор магазина Алексей Бардок.

Самый большой прирост в сегменте доставки фиксируют в городах с населением до 500 тысяч человек

В результате развития интернет-торговли выиграли и "смежники": спрос на курьерскую доставку в регионе вырос на 50 процентов, сообщил замдиректора по электронной коммерции макрорегиона "Урал" "Почты России" Владимир Куковякин. Штат курьеров почтовой службы только в Екатеринбурге увеличили вдвое (с 20 до 40 человек), а самый большой прирост в сегменте доставки (от 30 до 50 процентов) фиксируют в городах с населением до 500 тысяч человек. Для бизнеса подобная аудитория - шанс выйти на рынок с низкой конкуренцией.

К слову, четверть предприятий области минувшей весной воспользовались займами именно для запуска первой онлайн-площадки. Однако, чтобы успешно продавать товар через них или соцсети, прежде нужно внедрить экспресс-доставку на местах - в отдаленных населенных пунктах этого пока не хватает. Если верить прогнозам специалистов, услуги курьеров будут востребованы еще долго, к 2024 году объем интернет-покупок россиян составит 1,6 триллиона рублей.

Цифры

Доля маркетплейсов в объеме онлайн-продаж к концу 2020 года может достигнуть 70 процентов, прогнозируют в "Почте России".

После отмены режима самоизоляции 22 процента россиян стали чаще пользоваться услугами доставки, а 74 процента продолжили в прежнем объеме.