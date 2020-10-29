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29.10.2020 05:16

Быстрее вируса

На Южном Урале в рекордный срок построили новую инфекционную больницу
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 245(8299)
Сдача в эксплуатацию нового медицинского комплекса, расположенного в нескольких километрах от областного центра, намечена на 1 ноября. В тревожных условиях роста заболеваемости коронавирусом это, пожалуй, самая важная стройка года в регионе.
Новый медицинский центр построили за два с половиной месяца. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Новый медицинский центр построили за два с половиной месяца. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Новый медицинский центр построили за два с половиной месяца. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

- Этот объект мы ждем, - подчеркивает губернатор Алексей Текслер. - У нас сейчас развернуто 5909 коек в госпитальных базах под COVID-19. Нагрузка на медицину колоссальная. Специализированная современная больница очень нужна. Когда в августе принималось решение о ее строительстве, количество больных было небольшим и многие сомневались в необходимости таких трат. Но сейчас мы понимаем, что решение было абсолютно правильным и своевременным.

В новой больнице будет 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных современным оборудованием. В экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания может быть увеличено до 382, в чрезвычайной ситуации - до 482. В медучреждении четыре корпуса с палатами, два реанимационных (один с операционным блоком), корпуса клинико-диагностической лаборатории и диагностики пациентов, аптечный склад, здание прачечной. Медучреждение архитектурно скомпоновано таким образом, что каждое его крыло можно использовать для лечения больных с разными инфекциями.

Министр здравоохранения региона Юрий Семенов пояснил, что первыми сдаются лечебный, диагностический корпуса и, конечно, реанимация - сердце любой больницы. Далее объекты будут вводить по мере готовности, через день-два, пока к намеченному сроку весь комплекс не будет включен в работу.

О том, что Южному Уралу необходима новая современная инфекционная больница, заговорили минувшим летом. Региональная казна взяла на себя затраты, связанные с ее строительством и оснащением, - 2,5 миллиарда рублей. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за изменения в областном бюджете сразу в трех чтениях. Средства были выделены без конкурсной процедуры: когда действует режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, это допустимо. Все подчинили тому, чтобы сократить сроки строительства.

Для размещения нового медцентра рассматривали несколько участков. Среди них, к примеру, были территории в городе-спутнике Копейске и на участке челябинской клинической больницы № 8, где ранее уже развернули госпиталь для лечения новой инфекции. Но, взвесив плюсы и минусы, остановили выбор на поселке Малая Сосновка, расположенном у Уфимского тракта на выезде из Челябинска, где выделили более семи гектаров. За это размещение говорила не только транспортная доступность, но и соседство с землями парка индустриальных инноваций, что позволило быстро решить вопросы проведения геодезических изысканий, подготовки инфраструктуры, инженерных коммуникаций.

За основу взяли готовый проект действующей инфекционной больницы под Уфой. Ее архитектурную концепцию в свое время оперативно, менее чем за неделю, подготовила фирма, директор которой Андрей Стариков родом из Челябинской области. Тем не менее в регионе попросили внести в "башкирский" проект некоторые изменения, предусмотрев свою стратегию использования создаваемых мощностей.

- В Уфе строили больницу под моноинфекцию - для больных COVID-19, - поясняет первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. - Мы думаем, что рано или поздно настанет время, когда больница будет использоваться для лечения всех инфекций: гепатитов, гриппа, пневмонии... Поэтому заранее предусмотрели приемный покой с разведением потока пациентов.

Кроме того, по предложению областного минстроя аппарат компьютерной томографии в Челябинске полноценно размесят в диагностическом корпусе (у коллег из Башкирии он в пристрое), для удобства над каждым боксом также предусмотрены козырьки. Правда, в южноуральском варианте не два, а одно общежитие для медперсонала, где работающие в "красной зоне" могут жить, чтобы не подвергать свои семьи опасности или если придется трудиться вахтовым методом. Но общая площадь медицинских корпусов осталась такой же, как в Уфе, - 14,7 тысячи квадратных метров.

Заказчиком строительства госпиталя выступил фонд, с которым региональное министерство строительства и инфраструктуры заключило соглашение о субсидии, а генподрядной организацией стала "Новая уральская компания", в сжатые сроки соорудившая госпиталь в соседней республике. В середине августа подрядчики начали планировочные работы на участке, убрали кустарник и деревья, сделали временные подъезды. Первую сваю под будущий центр вбили 21 августа, имея в запасе немногим более двух месяцев для завершения всего запланированного.

Так быстро на Южном Урале еще не строили, признавали специалисты. Это беспрецедентный опыт, когда параллельно выполнялись все технологические процессы - от возведения корпусов до благоустройства. Были дни, когда из-за дождей в Малой Сосновке не могли работать даже под пленкой - замыкало электрику. Тем не менее в итоге темп удалось нарастить, привлекая для работ на финишном этапе около тысячи человек, многие из которых выходили в ночную смену. Трудились очень активно, ответственно, отмечает руководитель генподрядной организации Рустэм Насыров.

- Темпами я удовлетворен, - соглашается курировавший возведение медицинского комплекса глава региона. - Впервые мы строим такой объект в такие сжатые сроки, и на будущее это ориентир для нашей строительной отрасли.

Сейчас в новый центр, который станет структурным подразделением ОКБ № 3, где развернута обширная ковидная база, завозится медицинское оборудование и мебель. Когда уйдут строители, потребуется навести "стерильный" порядок, подготовиться к началу работы, протестировать всю установленную аппаратуру, приборы, электронику. По словам Алексея Текслера, после передачи всех корпусов медикам в течение 7-10 дней будет проверена полная готовность инфекционной больницы, и в течение первой декады ноября она начнет принимать пациентов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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