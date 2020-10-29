Студенты часто заявляют, что в программе обучения не хватает практики и на работе приходится все осваивать с нуля. Для решения этой проблемы на базе учреждений среднего профобразования (СПО) открывают учебные мастерские, оснащая их современным оборудованием по международным стандартам WorldSkills. В Свердловской области благодаря нацпроекту "Образование" таких площадок уже 80, самого разного профиля - от офиса мобильной разработки до горячего цеха. Причем 29 из них открыли в октябре.

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, мастерские помогут освоить профессию не только студентам, но и школьникам (они здесь пройдут профессиональные пробы в рамках федерального проекта "Билет в будущее"), педагогам и просто желающим сменить род деятельности. Например, в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже по госпрограмме скоро начнут обучать граждан, пострадавших от пандемии: находящихся под угрозой увольнения, ищущих работу, в том числе не сумевших трудоустроиться выпускников учреждений среднего и высшего профобразования 2019-2020 годов.

Мастерские оборудованы за счет федерального гранта и софинансирования из облбюджета и средств колледжа

- В десяти мастерских, которые мы оборудовали за счет гранта Минпросвещения России и софинансирования из облбюджета и внебюджетных средств колледжа (в сумме 102 миллиона рублей), созданы условия для проведения стажировок, курсов повышения квалификации работников предприятий. Студентов здесь готовят к демонстрационным экзаменам, причем инфраструктурой смогут пользоваться и ребята из других техникумов области, - говорит директор колледжа Владимир Вертиль.

В этом учебном заведении уже 88 лет - с момента основания - готовят хлебопеков. Воспроизвести настоящий цех удалось в одной из новых мастерских: конвекционные печи и тестомесильные машины - аналоги заводской техники, только в уменьшенном масштабе. Под них разработали и программное обеспечение, чтобы режим готовки, вентиляция печи и другие параметры настраивались автоматически.

- Мы учились на похожем оборудовании, но сейчас стало удобнее: стол для разделки теста находится рядом со шкафом для хранения заготовок, тут же печь. Больше не нужно бегать в другой конец зала, чтобы поставить выпечку в духовой шкаф, - делится впечатлениями студентка последнего курса Надежда Ярина.

Оказывается, без современной техники невозможно получить даже базовые навыки, например, научиться замешивать тесто. Менеджер по компетенции "хлебопечение" Наталья Кожа по собственному опыту знает: раньше это удавалось лишь на реальном производстве, ведь учебные заведения не были так хорошо оборудованы.

Надежде Яриной, как и многим ее однокурсникам, хочется попробовать себя на крупном производстве. В основном выпускники устраиваются на свердловский хлебомакаронный комбинат. Следующим летом там запустят новое производство, куда приглашают юных работников. Талантливым студентам руководство даже выделяет стипендию, например, Дарье Мальцевой, ставшей призером национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills и обладателем медальона "За профессионализм" 45-го мирового первенства WorldSkills.

Между тем

Учебные лаборатории открылись еще в трех учреждениях СПО региона: по пять в радиотехническом и педагогическом колледжах и 10 - в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства. В 2021 году мастерские появятся и на базе Екатеринбургского монтажного колледжа. На это из трех источников выделено около 45 миллионов рублей. По словам директора Валерия Чистякова, в мастерских будет проводиться подготовка по четырем компетенциям: "вертикальный транспорт", "геодезия", "монтаж и эксплуатация газового оборудования", "технологии информационного моделирования BIM".

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