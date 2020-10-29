Уральца будут судить за убийство знакомой из-за шутки про "космонавта"

53-летний житель Талицы оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве приятельницы, которая в шутку называла его "космонавтом".

Как сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, утром 27 апреля нетрезвый фигурант принимал у себя в гостях знакомую. Та называла его "космонавтом", имея ввиду его срочную службу в космических войсках еще в эпоху СССР. Хозяин дома возражал, что все не так: он служил в войсках сварщиком.

В какой-то момент он взял нож, чтобы порезать закуску, а женщина продолжила подшучивать над ним и произнесла фразу "Ну, тогда режь меня, раз ты не космические войска!". Под воздействием алкоголя мужчина воспринял ее слова как руководство к действию и нанес потерпевшей несколько ранений. Женщина скончалась на месте.

Скрывать случившееся обвиняемый не стал: сам пришел в полицию и рассказал обо всем, уточнили в СК. Дело по часит 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" передано для рассмотрения в суд.