В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Свердловской области стартовала программа повышения финансовой грамотности. Ее инициировали Уральское главное управление Банка России, министерство инвестиций и развития региона и областной фонд поддержки предпринимательства.

Если повышением финансовой грамотности населения Минфин РФ и ЦБ занимаются планомерно уже несколько лет, то в этот раз акцент сделан именно на малом бизнесе. И подтолкнула к этому ситуация с получением господдержки в пандемию. По данным Уральского ГУ Банка России, наиболее востребованными у субъектов МСП оказались льготные кредиты на зарплату под ноль процентов (поступило 2775 заявлений, рассмотрено 1853, одобрено 1450 на 2,1 миллиарда рублей), а также займы на возобновление деятельности под два процента. Таких заявлений принято 13 113, рассмотрено 97 процентов из них, одобрено 9108 на сумму почти 10 миллиардов рублей. Еще на 4,6 миллиарда предприятия смогли получить отсрочку платежей.

Размер "упущенной господдержки", по оценке свердловского мининвеста, составил около трех миллиардов рублей. В основном это связано с тем, что предприниматели не смогли собрать пакет документов и подтвердить падение выручки на 30 процентов.

- Большая часть антикризисных мер для МСП в период ограничений - это кредитование. Но ресурсы получили не все: около 30 процентов заявок осталось без удовлетворения. Мы проанализировали причины отказов и увидели, что по большей части дело в низкой финансовой грамотности предпринимателей. Они не могут показать банку прозрачность своего бизнеса, правильно подготовить документы. Вторая причина в том, что банки имеют право не раскрывать причину отказа, соответственно, заявитель не знает, в чем его ошибка и своевременно не может ее исправить, - поясняет заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

По словам директора регионального Фонда содействия инвестициям Ильи Суллы, программа финансовой грамотности для бизнеса уже стартовала и продлится минимум до конца года, после анализа результатов ее могут скорректировать. Выделены три целевые группы, для каждой из которых используются свои инструменты: начинающие предприниматели, действующие и уже имевшие опыт общения с банками и, наконец, те, кому отказали в получении льготного кредита.

- С октября мы включили соответствующие блоки в тренинги "Начни свое дело" и "Старт". Главная задача - рассказать, какие документы нужны для обращения в банк. Кроме того, закончена разработка методических материалов, стартуют обучающие семинары по темам: финансовые продукты банков на развитие бизнеса, ошибки в заявках на кредит, финансовый аудит компании, - рассказал Сулла. - С весны мы получили более 30 тысяч обращений на горячую линию и понимаем потребности предпринимателей на текущий момент. Если они будут и дальше звонить и делиться с нами неудачным опытом взаимодействия с банками, во-первых, постараемся посодействовать в решении проблемы. Во-вторых, у нас появится реестр отказных заявок. Основные ошибки разберем в прямых эфирах вместе с экспертами. Наконец, планируем в соцсетях прямые линии с руководителями банков, которые будут рассказывать о продуктах для бизнеса и отвечать на вопросы.

Пока в программе участвуют восемь банков, но список может расшириться. Для небольших компаний и ИП обучение финграмоте бесплатное, записать семинары можно еженедельно на сайте областного фонда поддержки предпринимательства.

Компетентно

Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России:

- Проект важен для нас. Мы получали и получаем достаточно обращений от малых предпринимателей с вопросами по всем формам поддержки. И объективно понимаем, что не у всех есть бухгалтерские службы, которые могут детально вникнуть в условия предоставления господдержки. В большинстве случаев отказы связаны с тем, что бизнес не понимает требования банков, принципы реализации льготных программ, а также особенности тех или иных банковских продуктов. Мы должны все вместе им помочь. Это позволит в дальнейшем не только пользоваться господдержкой, но и получать кредиты на обычных условиях.