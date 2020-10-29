В Челябинске на улице обнаружили мертвую женщину

В Челябинске организована доследственная проверка по факту инцидента на оживленной улице северо-запада, где среди дня обнаружено тело пожилой женщины.
Об этом "РГ" сообщили в следственном управлении СК по региону.
- Тело женщины на улице Партизанской обнаружили сегодня днем прохожие, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По факту смерти проводится проверка.
По предварительным данным, погибшая скончалась от кровопотери, возникшей от резаной раны.
Расследование продолжается.