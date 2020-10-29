В Челябинской области вскрыли хищения взносов на питание школьников

В одной из сельских школ Челябинской области пропали деньги, сданные родителями на питание детей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- В Фершампенуазской средней школе часть собранных родителями средств на питание не дошла до кассы учреждения и была похищена, - рассказала представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - В ходе проверки установлено, что размер родительской платы за 2019-2020 учебный год составил более 700 тысяч рублей. При этом 208 тысяч рублей образовательным учреждением оприходованы не были.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения, предусматривающей наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы. Полиция выясняет обстоятельства недостачи и круг причастных к ней должностных лиц. Расследование взято на контроль в прокуратуре региона