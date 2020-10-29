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29.10.2020 16:10
Рубрика: Происшествия

В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах несчастного случая в районе поселка Верхнеказымский в Белоярском районе Югры. Сегодня здесь погибли двое рабочих, которые занимались ремонтом газопровода.

Четвертый рабочий умер после отравления фтором на кировском химзаводе

По данным регионального Следственного комитета, сотрудник бригады находился внутри трубы, потерял сознание и умер. На помощь ему отправился мастер участка, но также скончался. "Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе", - передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ лиц). Проверку по факту трагедии начала также прокуратура Югры. Задача надзорного органа - дать оценку действиям ответственных за охрану труда лиц.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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