В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах несчастного случая в районе поселка Верхнеказымский в Белоярском районе Югры. Сегодня здесь погибли двое рабочих, которые занимались ремонтом газопровода.

По данным регионального Следственного комитета, сотрудник бригады находился внутри трубы, потерял сознание и умер. На помощь ему отправился мастер участка, но также скончался. "Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе", - передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ лиц). Проверку по факту трагедии начала также прокуратура Югры. Задача надзорного органа - дать оценку действиям ответственных за охрану труда лиц.