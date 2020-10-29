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29.10.2020 20:11
Рубрика: Власть

Газ по паспорту

В Кургане запретили продавать детям зажигалки и баллончики
Текст: Валентина Пичурина ("Российская газета", Курганская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Курганская областная дума приняла закон, ограничивающий в регионе свободную продажу для несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

В последнее время в определенной подростковой среде появилось новое увлечение - сниффинг. Это разновидность токсикомании, при которой дети и подростки вдыхают или нюхают газ из зажигалок или баллончика. По мнению врачей, дети к этому привыкают очень быстро, а выздоровление идет тяжело. Сколько всего несовершеннолетних вовлечены в это смертельно опасное занятие, точно сказать трудно: обычно компании собираются в укромных местах, скрываясь от родителей. В регионе пока известно о более чем 50 поставленных на учет подростков, пятеро из них являются хроническими токсикоманами.

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- На федеральном уровне ограничений продажи несовершеннолетним таких товаров пока не предусмотрено, - пояснил и.о. прокурора региона Андрей Иньшаков. - Между тем дешевизна и доступность делают их популярными среди молодежи.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, закон носит больше профилактический характер и будет полезен родителям. За нарушение запрета продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в Курганской области введены штрафы: на граждан - от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 20, на юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение - 5, 30 и 100 тысяч соответственно.

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