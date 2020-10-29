В Тюмени на "Инфотехе" показали прототип дубликатора данных для следователей

"Инфотех" - один из инновационных брендов Тюменской области. Ежегодно на базе технопарка встречаются серьезные компании, готовые анонсировать на уровне региона свежие IT-решения для общества, бизнеса, госуправления. Ежегодно путевку в жизнь здесь же получают молодые разработчики (многие - школьного и студенческого возраста), мечтающие в скором времени освоить высокотехнологичное пространство.

Последний цифровой форум-выставка не стал исключением: в его рамках были презентованы интереснейшие проекты, подписаны перспективные соглашения и по традиции отмечены победители тематических чемпионатов. К слову, параллельно с "Инфотехом" прошел заключительный этап конкурса профмастерства "Славим человека труда!" на уровне Уральского федерального округа в совершенно новой номинации "Лучший инженер информационной безопасности". О ее включении в программу состязаний ходатайствовала именно Тюменская область.

Готовые информационные продукты и те, что на стадии тестирования, экспертам в очно-заочном формате представили 11 конкурсантов: пять специалистов и шесть студентов из Тюменской, Курганской, Челябинской областей, а также из ХМАО. В соревновательной категории рабочих первое место занял тюменец Дмитрий Бобырев, второе - Андрей Козлов, тоже тюменец, третье - югорчанин Виталий Михно. В студенческой категории места распределили таким образом: лидер - Марина Чемолдинова из ТюмГУ, за ней идет Владимир Нестор, также из госуниверситета, на третьей ступени - курганец Иван Коркин.

Заинтересовал жюри прототип аппаратного криминалистического дубликатора данных, который копирует информацию с жесткого диска компьютера в неизменном виде. Разработка Владимира Нестора может существенно облегчить работу следователей, когда они будут изучать вещдоки. Студент пояснил, что в настоящее время устройство оперирует только базовым функционалом, но молодой человек намерен расширять линейку возможностей дубликатора и значительно увеличивать его скорость.

Награждая победителей, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что подобные конкурсы призваны привлекать талантливую молодежь в инженерию, чтобы в дальнейшем развивать технологии по обеспечению информационной безопасности человека.

Если в прошлые года на "Инфотехе" гостей знакомили с проектом "Электронное правительство", призванным улучшить качество оказания государственных, муниципальных услуг и приблизить население и бизнес-структуры к госорганам, проектом платных парковок, единой системой геоданных, позволяющей построить личную картографическую систему на готовых подложках, с порталами "Я решаю!", "Твоя Тюмень", "Тюмень - наш дом", то нынче фаворитом цифровой выставки стала "Умная остановка". Павильон с модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, экранами с расписанием автобусов, прогнозом погоды, афишей ближайших учреждений культуры, по мнению представителей областного правительства, нужно обязательно тиражировать. Сысоев высказался: "Надеюсь, удастся выработать модели государственно-частного сотрудничества и привлечь инвесторов для установки таких комплексов без использования бюджетных средств".

Деловая программа форума во второй день отличалась разнообразием. Параллельно в пяти залах работали дискуссионные площадки, стратегические сессии, мастер-классы. На встрече под названием "Цифровой регион" была обозначена общая проблема для всех субъектов РФ, переходящих к реализации проекта "Цифровое управление регионом", - это отсутствие единого федерального документа, регламентирующего весь процесс, охватывающего все аспекты. Модератор Павел Шиляев, директор проектного офиса интеграционных решений ПАО "Ростелеком", вместе с участниками "круглого стола" резюмировал, что без консолидирующей повестки территории не могут в основной массе самостоятельно сформировать нормативную базу по цифровизации (в этом преуспели лишь 30 регионов), определить бюджетирование и методики расчета показателей. Работа это, конечно, не одномоментная. Чтобы ее сделать, необходимо тесное сотрудничество всех заинтересованных лиц.

Тюменская область в этом деле продвинулась и готова уже 15 ноября открыть масштабный и оперативный сервис по работе с обращениями граждан.

На площадке "Бизнес в условиях онлайн" определяли плюсы и минусы удаленной работы в коронавирусные месяцы. Участники диалога признались, что некоторым пришлось перестроить не столько себя, сколько возрастных сотрудников - пробелы в компьютерной грамотности у них есть.

На сессии "Регион НТИ" (национальная технологическая инициатива - ред.) был объявлен старт разработки дорожной карты по этой модели как раз в Тюмени. Курировать работу вызвался областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Цель данного проекта - сформировать проектные группы из технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых объединений страны, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов исполнительной власти. Заметим, что лидером программы "НТИ", определяющим логику стратегического маневра на новых рынках, является не государство, а именно отечественный высокотехнологичный бизнес. Государство здесь принимает участие скорее как сервисный партнер. В Перми платформа НТИ уже действует. Скоро будет и в Западной Сибири.