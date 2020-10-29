В Тобольске заработал в полную силу довольно необычный учебный центр, который и в масштабах страны не зазорно назвать образцовым. Его достоинства недавно оценили, пройдя по классам, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, экс-глава этого же министерства, ныне помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, представители бизнеса и науки.

Центр - пятиэтажное здание площадью свыше 5 тысяч квадратных метров с десятками аудиторий, оснащенных великолепным оборудованием и приборами. Одновременно в нем может заниматься множество людей самых разных профессиональных навыков и опыта. К примеру, в одном помещении монтажники оттачивают технику работы на высоте, в другом отрабатывается операция спасения беспомощного человека, оказавшегося в замкнутой, наполненной газом емкости, в третьем классе ученик осваивает алгоритм управления беспилотником, в четвертом тренируются сварщики, в пятом запущена печать сложной детали на 3D-принтере. И так далее.

Все тут настоящее, действующее, как на промышленных объектах. Вот электроподстанция, вот насосный "цех". Оборудование - от именитых мировых производителей, только оно, как правило, по размерам намного уступает оригиналам, иначе в классы не поместить. И одновременно все это - в контуре цифрового пространства. Удаленное наблюдение и экспертиза, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, автоматизированная система управления производственным процессом, дистанционные занятия…

Полное название учебного комплекса, разместившегося в реконструированном административном здании, - Центр развития инженерно-технической экспертизы ("Сибуринтех") - соответствует замыслу проекта, в некотором роде всеохватного. Здесь можно встретить старшеклассников, студентов техникумов и вузов, рабочих и инженеров, тех, кто только осваивает профессию и асов своего дела. Причем из разных городов России, в которых действуют подразделения компании "Сибур" или ее ближайших партнеров. "Сибур Холдинг", по свидетельству председателя правления Дмитрия Конова, вложил в центр почти два миллиарда рублей. Они, без сомнения, окупятся, ибо непрерывная качественная подготовка и переподготовка специалистов, повышение их квалификации, уровня компетенции способствует росту производительности труда, снижению издержек и травматизма.

В перспективе центр может стать базой для создания инновационного научно-технического кластера современной нефтехимии

По словам Александра Моора, учебные полигоны, лаборатории, тренажеры и производственные кейсы центра будут сполна задействованы в сфере образования области. В рамках профильного нацпроекта "Сибуринтех" совместно с правительством региона реализует программу "Мастерские Сибура", направленную на развитие инженерно-технических навыков и компетенций у студентов. А в рамках профориентационной модели "школа - вуз - предприятие" для 10-11-классников из Тобольска реализуется программа опережающего развития.

- Открытие центра - знаковое событие не только для нефтехимической отрасли, но и для отечественного профтехобразования в целом, - убежден Валерий Фальков. - Здесь можно готовить специалистов с расширенным набором знаний по цифровым технологиям, промбезопасности, другим смежным направлениям. В перспективе центр может стать базой для создания инновационного научно-технического кластера современной нефтехимии.

- Хотелось бы апробировать наши образовательные программы для оценки их эффективности и актуальности и на специалистах других компаний. Человеческий капитал - один из самых мобильных, и независимо от того, где его выращивают, он все равно движется. Если мы мотивируем людей не только материально, но и в ракурсе интеллектуальном, эмоциональном, лучшие специалисты будут работать именно у нас, - аргументирует свою позицию глава холдинга Дмитрий Конов.

В Тюменскую область, сообщил губернатор, ежегодно приезжают из других регионов 20-25 тысяч человек. Их привлекают, как выяснили социологи, развитые социальная инфраструктура и сеть образовательных учреждений, комфортная среда обитания. В ее формировании в Тобольске, ключевом для "Сибура" городе, компания энергично участвует. За последние годы в тобольскую промплощадку вложено порядка 15 миллиардов долларов плюс солидные средства - в социальные проекты.

- Близка к завершению реализация комплексной программы "Тобольск-2020", сформированной на основании запросов самих жителей. Уже построено и реконструировано около 40 объектов инфраструктуры. Обсудим с тоболяками дальнейшие перспективы развития городской среды, - говорит Александр Моор.

Справка

В учебном центре 80 процентов времени приходится на долю практических занятий. Привлечено свыше 260 преподавателей из числа сотрудников компании, а также эксперты из ведущих технических университетов РФ и зарубежья, лицензиаров-разработчиков химических технологий. На минувшей неделе на базе "Сибуринтеха" открыто региональное представительство ЮНЕСКО. В планах - разработка совместных образовательных программ, проведение стажировок и курсов повышения квалификации для инженерно-технического персонала, студентов вузов.