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29.10.2020 09:00
Рубрика: Общество

Рентгенолог рассказал, почему нельзя делать КТ без назначения врача

Текст: Николай Грищенко

В условиях развития пандемии россияне начали массово записываться на проведение компьютерной томографии из-за убеждения, что коронавирусную инфекцию можно выявить исключительно с помощью такой диагностики. Однако при КТ пациент подвергается кратковременному воздействию ионизирующего излучения, что несет в себе небольшой потенциальный риск.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- Проводить КТ без показаний не стоит. Все выявляемые при лучевых исследованиях признаки, включая КТ-симптомы, не являются специфичными для какого-либо вида инфекции и не позволяют установить диагноз. В период, когда нет эпидемий, они не позволяют отнести изменения в тканях к пневмонии COVID-19 и разграничить их с другими пневмониями и невоспалительными заболеваниями, - заявил aif.ru врач-рентгенолог высшей категории Андрей Тихмянов.

Данные лучевого исследования не заменяют результаты обследования на коронавирус. Кроме того, важно помнить про то, что все лучевые исследования должны укладываться в предусмотренные нормы.

- По ним годовая эффективная доза облучения для населения - 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год . Для примера: в среднем доза на КТ легких составляет около 5 мЗв, при рентгенографии легких - до 1 мЗв. Все дозы при исследовании фиксируются в "Карточке лучевой нагрузке пациента" и в конце года суммируются, - говорит академик РАН Юрий Бузиашвили.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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