Восстановление российской экономики после весеннего пика пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений сначала замедлилось, а потом и вовсе замерло. Виной тому новый всплеск заболеваемости, пока что только ухудшивший настроения бизнеса и не вылившийся в заметные негативные последствия для экономического развития. Восстановление ВВП продолжится, при этом финансовые власти явно не будут перенимать пока что экспериментальные практики ряда стран по скрещиванию бюджетной и монетарной политики.

Об этом шла речь на макроэкономической сессии форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

Российская экономика немного замерла в октябре под давлением ситуации с коронавирусом, констатировал министр экономического развития Максим Решетников. Если в сентябре восстановление шло активно, то в октябре оно вышло на плато, считает он. "Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса, но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет", - заявил Решетников. По его словам, текущая ситуация - это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется. По последним данным минэкономразвития, ВВП в сентябре упал на 3,3% в годовом выражении после 3,7% в августе. В III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале.

Для преодоления вызванного пандемией кризиса необходимо координировать финансовую политику государства. При этом нельзя смешивать бюджетную политику, которой занимается минфин, и денежно-кредитную (монетарную) политику - зону ответственности Банка России. Об этом заявила на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Уровень координации между денежно-кредитной политикой, бюджетной политикой, взаимодействие правительства и Центрального банка, оно интенсифицировалось. Это абсолютно нормально, но здесь тоже нельзя переходить через какую-то грань. Не должно быть смешения политик, когда непонятно, кто за что отвечает. У нас действительно разные инструменты, и на разные вещи можем повлиять, поэтому здесь нужно быть очень осторожными", - считает Набиуллина.

Сращивание бюджетной и денежно-кредитной политик, через которое происходит управление совокупным спросом в экономике, - путь, по которому пытаются идти развитые экономики. Об этом говорил в своем выступлении на форуме помощник президента России Максим Орешкин. Он считает, что будущее финансовой политики - это управление структурой спроса в целом, а не отдельными переменными.

В Банке России на такую модель смотрят скептически. По словам Набиуллиной, на спрос влияют и другие факторы - например, на инвестиционный спрос влияет инвестклимат. По ее мнению, важнее структурные реформы, которые создают и устойчивый спрос, и устойчивый рост экономики.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, возможны и новые сделки по приватизации госкомпаний. Правда, не ради денег для бюджета

В минфине же нынешнюю ситуацию видят благоприятной для того, чтобы провести дополнительные приватизационные сделки в компаниях с государственным участием - поверх тех, что заложены в федеральном бюджете. "У нас сейчас в бюджете небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации. Около 3 млрд рублей, можно сказать, что это вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компаниями, улучшить работу менеджмента компаний, привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - сказал министр финансов Антон Силуанов. При этом вопрос приватизации, по его мнению, следует рассматривать в первую очередь не с точки зрения привлечения доходов в федеральный бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях.