Новости

Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 22:25
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 21:37
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 21:32
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 21:27
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 21:24
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 21:24
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 21:15
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 21:09
Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре 21:05
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 20:38
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 20:19
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 20:15
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 20:10
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 21:00
Рубрика: Экономика

Вирус потребовал плато

Российская экономика "замерла" из-за новостей по пандемии, но ее восстановление продолжится
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Восстановление российской экономики после весеннего пика пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений сначала замедлилось, а потом и вовсе замерло. Виной тому новый всплеск заболеваемости, пока что только ухудшивший настроения бизнеса и не вылившийся в заметные негативные последствия для экономического развития. Восстановление ВВП продолжится, при этом финансовые власти явно не будут перенимать пока что экспериментальные практики ряда стран по скрещиванию бюджетной и монетарной политики.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Об этом шла речь на макроэкономической сессии форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Рост экономики России начнется через год

Российская экономика немного замерла в октябре под давлением ситуации с коронавирусом, констатировал министр экономического развития Максим Решетников. Если в сентябре восстановление шло активно, то в октябре оно вышло на плато, считает он. "Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса, но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет", - заявил Решетников. По его словам, текущая ситуация - это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется. По последним данным минэкономразвития, ВВП в сентябре упал на 3,3% в годовом выражении после 3,7% в августе. В III квартале спад замедлился до 3,8% после 8% во II квартале.

Для преодоления вызванного пандемией кризиса необходимо координировать финансовую политику государства. При этом нельзя смешивать бюджетную политику, которой занимается минфин, и денежно-кредитную (монетарную) политику - зону ответственности Банка России. Об этом заявила на форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Уровень координации между денежно-кредитной политикой, бюджетной политикой, взаимодействие правительства и Центрального банка, оно интенсифицировалось. Это абсолютно нормально, но здесь тоже нельзя переходить через какую-то грань. Не должно быть смешения политик, когда непонятно, кто за что отвечает. У нас действительно разные инструменты, и на разные вещи можем повлиять, поэтому здесь нужно быть очень осторожными", - считает Набиуллина.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Силуанов: На поддержку экономики России будет потрачено 9% ВВП

Сращивание бюджетной и денежно-кредитной политик, через которое происходит управление совокупным спросом в экономике, - путь, по которому пытаются идти развитые экономики. Об этом говорил в своем выступлении на форуме помощник президента России Максим Орешкин. Он считает, что будущее финансовой политики - это управление структурой спроса в целом, а не отдельными переменными.

В Банке России на такую модель смотрят скептически. По словам Набиуллиной, на спрос влияют и другие факторы - например, на инвестиционный спрос влияет инвестклимат. По ее мнению, важнее структурные реформы, которые создают и устойчивый спрос, и устойчивый рост экономики.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, возможны и новые сделки по приватизации госкомпаний. Правда, не ради денег для бюджета

В минфине же нынешнюю ситуацию видят благоприятной для того, чтобы провести дополнительные приватизационные сделки в компаниях с государственным участием - поверх тех, что заложены в федеральном бюджете. "У нас сейчас в бюджете небольшие объемы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации. Около 3 млрд рублей, можно сказать, что это вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компаниями, улучшить работу менеджмента компаний, привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", - сказал министр финансов Антон Силуанов. При этом вопрос приватизации, по его мнению, следует рассматривать в первую очередь не с точки зрения привлечения доходов в федеральный бюджет, а с точки зрения улучшения ситуации в приватизируемых компаниях.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой