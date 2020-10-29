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29.10.2020 18:24
Рубрика: Экономика

РФПИ договорился о поставках вакцины от COVID-19 в Египет

Текст: Светлана Ментюкова
Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность о поставке вакцины против коронавируса с египетским холдингом Pharco. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга по результатам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Российский министр проинформировал египетского коллегу о том, что Россия зарегистрировала уже две вакцины против коронавирусной инфекции, в настоящее время завершает третью фазу их клинических испытаний, а также начинает клинические исследования в ряде стран.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

"Более 30 стран мира проявили живой интерес к разработке российских ученых, выразили намерение закупить вакцину, а также принять участие в ее клинических испытаниях. Они уже проводятся в Белоруссии, Венесуэле, Индии и ОАЭ. Готовы наладить практическое сотрудничество и с нашими египетскими партнерами: как с точки зрения поставок, так и в части клинических испытаний и возможной локализации. Соответствующая работа уже несколько месяцев ведется Российским фондом прямых инвестиций. Его партнером является крупный египетский холдинг Pharco, с которым достигнута договоренность о поставке вакцины", - приводятся в сообщении слова Дениса Мантурова.

Стороны также обсудили реализацию знакового проекта по поставке в Египет 1300 вагонов российским ОАО "Трансмашхолдинг". По данным Минпромторга в июле-сентябре 2020 года в Александрию доставлено 102 вагона, еще 35 вагонов прибудут к началу ноября. На повестке стоял вопрос по проекту создания Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала.

"Следует отметить, что три крупных российских компании - ОАО "Трансмашхолдинг", Группа "ЭФКО" и ООО "Газпромнефть-Снабжение" - подтвердили намерение стать якорными резидентами РПЗ и активно развивать проект. Это позволит придать дополнительный импульс воплощению нашей совместной инициативы", - прокомментировал Денис Мантуров.

По итогам переговоров российский и египетский министры договорились использовать все имеющиеся ресурсы для восстановления прежних показателей двустороннего товарооборота в условиях пандемии и дальнейшего наращивания взаимной торговли.

Экономика ВЭД Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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