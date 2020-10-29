Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России

Короновирус выявлен специалистами Роспотребнадзора у летучих мышей. Об этом, без уточнения типа вируса, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",- сказала ученая. Ее цитирует РИА Новости. Анна Сперанская также уточнила, что данный вид животных не опаснее, чем какой-либо другой. Например, лисы и ежи "тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов". Она подчеркнула, что нам просто необходимо стараться избегать с ними контакта. "Достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания", - пояснила специалист.

Как сообщалось ранее, в конце августа Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ. Проект должен помочь оценить возможные пути распространения вируса и эпидемические риски.