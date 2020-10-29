Россия вошла в топ-30 туристических брендов мира

Новости

Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
Юрист Асмус раскрыла детали ее развода с Харламовым 15:30
Путин рассказал о планах на приватизацию в 2021 году 15:26
Из-за коронавируса Ватикан проведет рождественские мероприятия онлайн 15:22
В акватории Находки ликвидировали нефтяное пятно 15:13
Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 16:43
Рубрика: Экономика

Россия вошла в топ-30 туристических брендов мира

Текст: Евгений Гайва
Россия заняла 27-е место в мировом рейтинге национальных брендов и вошла в топ-30 стран в категории "Туризм", сообщили в исследовательской компании Ipsos.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания проводит ежегодное исследование Nation Brands Index (NBI), в этот раз в 20 странах мира было опрошено более 20 тысяч человек. Участники исследования, в частности, указывали, какие страны, по их мнению, наиболее привлекательны для туризма. Также эксперты выясняли сильные и слабые стороны стран по таким категориям, как "Экспорт", "Управление", "Культура", "Иммиграция и Инвестиции".

Фото: iStock
Назван топ новогодних направлений для путешествий на поезде

Самой "сильной" стороной туристического бренда России участники исследования называли большое количество исторических зданий. Правда, при этом значимым минусом аналитики признали относительно слабое желание зарубежных туристов ехать в Россию, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В тройку победителей в категории "Туризм" вошли Италия, Франция и Великобритания. То есть участники опроса назвали эти страны самыми привлекательными в сфере туризма.

Улучшению туристического имиджа России в мире будет способствовать введение электронных виз на территории всей страны с 1 января 2021 года, считают в Ростуризме. Как ранее отмечала руководитель ведомства Зарина Догузова, запуск электронной визы - важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной страны.

Приток иностранных туристов позволит представить туристические возможности России и поможет поддержать туристскую отрасль, пострадавшую от пандемии. Однако сейчас въездной туризм полностью отсутствует из-за закрытого въезда для иностранных гостей, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Старт въездного туризма возможен с января 2021 года, но это очень оптимистичный прогноз, заметил он. Вероятнее всего, поток интуристов не восстановится раньше весны следующего года, считает эксперт.

Между тем пандемия сказалась на рейтингах других стран. США опустились с 6-го на 10-е место в общем рейтинге, а Китай - с 23-го на 35-е место. Зато Великобритании поднялась с 4-го до 2-го места, а Австралия - с 10-го места на 8-е. Возглавила рейтинг Германия, получив сильные позиции по многим категориям. Участники опроса положительно относятся к покупке немецких товаров, возможности трудоустройства в Германии и привлекательности инвестиций в немецкий бизнес.

В Крыму начали обустраивать советские туристические тропы
Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!"
Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой