Россия вошла в топ-30 туристических брендов мира

Россия заняла 27-е место в мировом рейтинге национальных брендов и вошла в топ-30 стран в категории "Туризм", сообщили в исследовательской компании Ipsos.

Компания проводит ежегодное исследование Nation Brands Index (NBI), в этот раз в 20 странах мира было опрошено более 20 тысяч человек. Участники исследования, в частности, указывали, какие страны, по их мнению, наиболее привлекательны для туризма. Также эксперты выясняли сильные и слабые стороны стран по таким категориям, как "Экспорт", "Управление", "Культура", "Иммиграция и Инвестиции".

Самой "сильной" стороной туристического бренда России участники исследования называли большое количество исторических зданий. Правда, при этом значимым минусом аналитики признали относительно слабое желание зарубежных туристов ехать в Россию, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В тройку победителей в категории "Туризм" вошли Италия, Франция и Великобритания. То есть участники опроса назвали эти страны самыми привлекательными в сфере туризма.

Улучшению туристического имиджа России в мире будет способствовать введение электронных виз на территории всей страны с 1 января 2021 года, считают в Ростуризме. Как ранее отмечала руководитель ведомства Зарина Догузова, запуск электронной визы - важный шаг по позиционированию России в мире как открытой, прогрессивной страны.

Приток иностранных туристов позволит представить туристические возможности России и поможет поддержать туристскую отрасль, пострадавшую от пандемии. Однако сейчас въездной туризм полностью отсутствует из-за закрытого въезда для иностранных гостей, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Старт въездного туризма возможен с января 2021 года, но это очень оптимистичный прогноз, заметил он. Вероятнее всего, поток интуристов не восстановится раньше весны следующего года, считает эксперт.

Между тем пандемия сказалась на рейтингах других стран. США опустились с 6-го на 10-е место в общем рейтинге, а Китай - с 23-го на 35-е место. Зато Великобритании поднялась с 4-го до 2-го места, а Австралия - с 10-го места на 8-е. Возглавила рейтинг Германия, получив сильные позиции по многим категориям. Участники опроса положительно относятся к покупке немецких товаров, возможности трудоустройства в Германии и привлекательности инвестиций в немецкий бизнес.