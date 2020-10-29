Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов

Россия неожиданно заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов. Такие данные опубликованы в отчете Международной федерации робототехники (IFR) за 2019 год.

В области производства и использования промышленных роботов Россия по-прежнему проигрывает. Плотность роботизации на наших предприятиях не превышает 5 роботов на 10 тысяч сотрудников при среднемировом показателе 112. В наиболее развитых странах этот показатель в разы больше - 228 в США, 346 в Германии и целых 918 в Сингапуре.

Однако в части сервисных роботов у России есть большой потенциал. Мы производим роботов-помощников, курьеров, навигаторов. Также Россия успешно делает роботизированные протезы - например, кибернетические руки.

Согласно оценкам IFR,в мире 889 производителей сервисных роботов, среди которых 183 - начинающие разработчики. в России производством сервисных роботов занимаются 73 компании. Больше только у США - 223. Следом за Россией в рейтинге идут Германия (69), Китай (64), Франция (52) и Япония (50).

Высокая позиция России может быть связана с большим количеством маленьких стартапов, считает директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская. Для сравнения: в России их 17, а в Японии всего 4.

Кроме того, IFR могла не учитывать всех азиатских производителей роботов, полагает Конюховская, так как из-за языкового барьера и сложности подсчетов не все из них могут подавать данные в федерацию.

И все же недооценивать российские компании не стоит. В Российском экспортном центре напоминают, что наша страна не только производит, но и экспортирует сервисных роботов. В этом году компания "Промобот" при помощи РЭЦ поставила своих роботов на службу полиции ОАЭ и в Стамбульский аэропорт.

"Роботы заменяют человека там, где требуются скучные рутинные операции - выдают чеки, отвечают на одинаковые вопросы, помогают найти выход к гейту в аэропорту", - рассказывают в компании. Это позволяет им быть консультантами, администраторами в МФЦ, банках, аэропортах, гидами в музеях, консьержами в бизнес-центрах.

В мире больше востребованы медицинские сервисные роботы - например, роботизированные системы для проведения хирургических операций. Сервисные роботы также активно используются в сельском хозяйстве и в домашнем быту. Среди последних наиболее популярны роботы-пылесосы и роботы для стрижки газонов. Подавляющее их число производится в США (75%).