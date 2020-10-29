Российские компании распродают офисы

На 36% больше предложений о продаже офисной недвижимости появилось в последние месяцы. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Омске, Волгограде предложения о продаже готового бизнеса в этой сфере входят в тройку лидеров по приросту объявлений, сообщает компания ЦИАН. Это ожидаемо, отмечают в компании, учитывая переход многих сотрудников на дистанционный режим работы, а также массовое расторжение договоров аренды во время ограничительных мер, когда компании не могли вносить арендные платежи. "Компании уходят в онлайн, а закрываются те, кто не имеет возможности "перейти в цифру": салоны красоты, гостиницы, офисы", - говорит директор по аналитике подразделения "Циан.Коммерческая" Александр Павленко

В III квартале на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось количество предложений о сдаче офисов в аренду, отмечают в "Авито.Недвижимость". Однако спрос на эти помещения снизился на 7%. Спрос на покупку офисных помещений вырос с прошлого года лишь на 2%, интерес подстегивает желание инвесторов вложить деньги в недвижимость. Однако это значительно меньше, чем интерес к приобретению помещений общепита и торговых площадей, который вырос на 14% и 8% соответственно. Стоимость офисной недвижимости сильнее всего поднялась в Иркутске (+22%), арендные ставки на офисы - в Саратове (+13%).

Объем сделок с офисными помещениями в Москве снизился в III квартале более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, сообщает компания JLL. Это минимальное значение с 2006 года.

Доля вакантных арендных площадей растет в основном в офисах классов В и С, потому что там заключается больше краткосрочных договоров и легче выйти из договора без тяжелых последствий, отмечает исполнительный директор Space 1 Павел Федоров. Ничего драматического с офисами не происходит, считает он. "Весной и летом резкое падение произошло только в сегменте совсем маленьких офисов и коворкингов, которые арендуют молодые стартапы - они достаточно технологичны, чтобы продуктивно работать на удаленке".

В классах А и В+, где выйти из договора тяжелее, компании пытаются сдать в субаренду ставшие лишними из-за удаленки площади. До конца года многие крупные компании будут готовы сдавать в субаренду от 10 до 20% своих площадей, считает Федоров. В классической аренде компании сразу выбирают площади до 30% меньше, чем раньше. Или же идут в сервисные офисы, где можно арендовать помещения на меньшие сроки и оперативно увеличить или уменьшить количество рабочих мест. По данным JLL, в столице объем сделок аренды в "гибких" пространствах вырос в III квартале почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Крупные компании готовы сдавать в субаренду до 10-20 процентов своих офисов

Если год назад прогнозировалось, что в нынешнем году на столичном рынке будет введено 510 тысяч кв. м новых офисных площадей, то сейчас ожидается, что на рынок выйдет лишь 200-220 тысяч кв. м, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. В последние годы инвесторы были не слишком оптимистичны и не очень активно вкладывались в новые офисы, поэтому избытка предложения на рынке нет, к концу года уровень вакансии будет около 11%. В 2021 году арендаторы могут вести переговоры о скидках. Высокие шансы снизить плату у тех, кто будет обсуждать продление завершающегося договора, у арендаторов более 50% площадей здания или офисов в здании с большой вакансией.