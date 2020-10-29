Российские летчики ликвидировали пожары в горной Латакии

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76МД, служащих на базе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме, помогли ликвидировать пожары в лесах горной Латакии.

"Потушено десять очагов возгорания. В этот раз в борьбе с огнем использовали самолеты. В сентябре в ликвидации аналогичных пожаров принимали участие российские вертолеты Ми-8. Горная местность создавала дополнительные трудности для тушения", - цитирует РИА Новости командира одного из задействованных в тушении Ил-76МД Али Бичекуева.

Пока первый Ил-76 отправлялся с авиабазы Хмеймим в Латакию, второй такой же самолет на земле готовили к очередному вылету. Всего за два дня работы Ил-76 сбросили более 200 тонн воды. На сегодняшний день все очаги пожаров потушены, но пока сохраняется жаркая погода, возможны новые возгорания.