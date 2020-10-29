Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 19 по 26 октября не изменились и составили 45,81 копейку за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 1 копейку до 48,08 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 осталась прежней - 43,21 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на 1 копейку - 46,96 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 2 копейки - 53,25 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в восьми центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Улан-Удэ - на 0,5% и Курске - на 0,3%. Подорожал бензин в 13 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Анадыре - на 7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,5%, а бензин АИ-98 - на 2,2%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,6%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 2,3%, а выпуск дизельного топлива увеличился на 1,6%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.