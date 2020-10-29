Торжественные рождественские богослужения в Ватикане пройдут без верующих. Папа Римский Франциск благословит католиков по интернету.

Иностранные послы, аккредитованные при Святом Престоле, получили сообщение из Ватикана, что в текущем году Папа отпразднует Рождество Христово "частным образом, без присутствия членов дипломатического корпуса". Из письма Государственного секретариата Ватикана, которое цитирует агентство католических новостей CNA, следует, что торжественные богослужения будут транслироваться в интернете.

Рождество - это особенный праздник, на который в Рим съезжаются католики со всего мира. Обычно Собор Святого Петра в Ватикане заполнен священнослужителями, паломниками, журналистами и почетными гостями. Но в этом году участвовать в мессе навечерия Рождества и торжественном сочельнике 24 декабря будет только сам Франциск, избранные представители духовенства и служители храма. 25 декабря Папа проведет праздничную рождественскую молитву без верующих, которая завершится Евхаристическим благословением Urbi et Orbi, также транслируемым online. Это объясняется тем, что высокопоставленные католические иерархи - люди в основном пожилые. Никто не хочет ставить под угрозу их жизнь и здоровье.

Напомним, что в апреле торжественные пасхальные службы проходили в Ватикане без верующих. Тогда Папа молился за окончание пандемии коронавируса в мире. Перед этим был обнародован декрет о предоставлении особых индульгенций верующим, зараженным COVID-19, а также медицинским работникам, родственникам больных и всем, кто тем или иным способом, в том числе и молитвой, о них заботится.