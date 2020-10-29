Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане

Самолет авиакомпании Air China, вылетевший из Шанхая внутренним рейсом в город Чунцин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Уханя. Одной из пассажирок на борту стало плохо, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Вскоре после взлета женщине средних лет стало плохо. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке. Поднявшиеся на борт в уханьском аэропорту Тяньхэ медики оказали пассажирке неотложную помощь и вывели ее из самолета", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Вынужденная остановка продлилась два с половиной часа. После самолет вылетел в пункт назначения - в город Чунцин.