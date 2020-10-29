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29.10.2020 05:50
Рубрика: В мире

Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет авиакомпании Air China, вылетевший из Шанхая внутренним рейсом в город Чунцин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Уханя. Одной из пассажирок на борту стало плохо, сообщает Центральное телевидение Китая.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
За пассажирами самолетов будут следить с помощью видеокамер

"Вскоре после взлета женщине средних лет стало плохо. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке. Поднявшиеся на борт в уханьском аэропорту Тяньхэ медики оказали пассажирке неотложную помощь и вывели ее из самолета", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Вынужденная остановка продлилась два с половиной часа. После самолет вылетел в пункт назначения - в город Чунцин.

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