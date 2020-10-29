Историки заглянули в саркофаг польского короля Владислава Локетека

Ученые с помощью цифровых технологий рассчитывают воссоздать подлинный портрет польского короля Владислава I Локетека и готовятся также сделать 3D-модель правителя Кракова.

Для этого, как сообщает издание First News, в хранящийся в Вавельском соборе саркофаг в прошлом году была введена эндоскопическая камера. Работы велись около одного года.

С помощью микрокамеры были получены более тысячи снимков, на которых можно даже увидеть скипетр правителя и остатки погребального савана.

"Материал, полученный в ходе испытаний, позволил получить 3D-изображение захоронения, которое было дополнительно проанализировано", - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Король Владислав I Локетек, правивший Польшей с 1320 по 1330 годы, считается одним из самых значимых в польской истории монархов.

Ему удалось спустя два века восстановить единство польского государства. Вел войны с Чехией и Тевтонским орденом. По утверждению историка XV века Яна Длугоша, прозвище Локетек получил из-за своего малого роста - около 140 сантиметров.