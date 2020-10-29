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29.10.2020 20:53
Рубрика: Экономика

"Сбер" стал владельцем "Рамблера"

Текст: Игорь Зубков
"Сбер" консолидирует 100% "Рамблера" и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Сбер" стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020-го увеличив свою долю в капитале группы до 55%.

Фото: iStock
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Платёж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый - в размере 3 млрд руб. - выплатят сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года, сообщает "Сбер".

"Новости и развлекательный контент - важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group - ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом, - отметил глава "Сбербанка" Герман Греф. - Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы ещё более технологичными, интересными и удобными для клиентов".

Rambler Group объединяет мультимедийный сервис Okko ("Сбер" намерен сделать его крупнейшей ОТТ-платформой России) и холдинг Rambler&Co, которому принадлежат портал "Рамблер", "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов, а также сервисно-медийная платформа "Афиша", платформа по продаже билетов в кино "Рамблер/касса".

Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в московском кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

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