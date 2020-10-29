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29.10.2020 12:52
Рубрика: В мире

Швейцария исключила Россию из карантинного списка

Текст: Константин Волков
Швейцария исключила Россию из списка стран, по прибытии из которых требуется пройти 10-дневный карантин. Об этом сказано в новом карантинном перечне, обнародованном на сайте федерального управления здравоохранения Швейцарии.

Ранее в списке присутствовали все государства ЕС плюс более шестидесяти других стран и территорий, теперь же остались только четыре государства - Андорра, Армения, Бельгия, Чехия, а также три французских территории. Всем, кто прибыл из этих регионов, по-прежнему необходимо оставаться в изоляции в течение 10 дней. За нарушение данного требования предполагается штраф 10 тысяч швейцарских франков (10,1 тысячи долларов).

Фото: REUTERS/David W Cerny
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При этом швейцарские власти постоянно обновляют список стран, опасных в плане коронавируса. Критерием опасности выступает число заболевших - если оно больше, чем в Швейцарии (сейчас там 773 случая на 100 тысяч жителей), то страна или территория попадает в карантинный лист.

В Швейцарии в настоящее время отмечают всплеск "второй волны" коронавируса, за последние сутки выявлено более 8,5 тысячи заболевших. По этой причине с 29 октября в стране вводятся новые меры безопасности - обязательное ношение масок во всех общественных местах, закрытие ресторанов в 23 часа, запрет на общественные мероприятия с число участников свыше 50. Также будут закрыты дискотеки и ночные клубы. Вузы переведут на дистанционное обучение.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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