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29.10.2020 09:04
Рубрика: Общество

Систему распознавания COVID-19 по кашлю смогут использовать в транспорте

Текст: Ирина Невинная
Группа российских ученых разработали технологию "Acoustery", которая способна распознавать больных COVID-19 по кашлю. Такая система может быть установлена в аэропортах, машинах каршеринга, автобусах, поездах, на вокзалах, магазинах, аптеках и в других местах большого скопления людей. Система была представлена на форуме "Открытые инновации" в "Сколково" в числе перспективных "антикоронавирусных" разработок.

Работает "Acoustery" очень просто: достаточно покашлять в специальный терминал - и система в реальном времени выдаст заключение о возможном заболевании. Использовать разработку можно и в индивидуальном порядке - если установить специальное приложение на смартфон или умные часы.

Фото: Евгений Козырев.
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Принцип работы системы основан на визуальном представлении звука - спектрограмме. Медики хорошо знают: кашель, возникающий у больных при разных заболеваниях, имеет отчетливые различия. Правда, определение на слух субъективно, а вот если переложить звук кашля на картинку - закономерности видны отчетливо. Каждому виду кашля, отраженному в виде рисунка, соответствует неповторимый узор. В том числе, имеет свои уникальные отличия и спектрограмма кашля при COVID-19.

В течение полугода медики из разных клиник и медицинских университетов России, Беларуси и Казахстана собирали тысячи звуковых образцов кашля людей, заболевших COVID-19. А разработчики системы обучили нейросеть анализировать спектрограммы и выявлять "ковидный" тип кашля.

"Мы занимаемся технологиями машинного обучения более пяти лет. До пандемии наши разработки отлично показали себя в автомобильной отрасли - с их помощью проводилась акустическая диагностика неполадок в автомобилях и мотоциклах, - рассказал руководитель проекта "Acoustery" компании "Медитэкс" Дмитрий Михайлов. - А теперь благодаря сотрудничеству с медиками, мы смогли сделать технологию, которая поможет распознавать ковидный кашель".

Со временем система такой предварительной диагностики будет "умнеть" и расширяться: нейросети научат распознавать и другие заболевания. "Алгоритмы позволят выявлять не только кашель, характерный для COVID-19, но и для астмы, коклюша и других заболеваний легких", - говорят авторы проекта.

Когда система пройдет клинические исследования, ее можно будет применять и в медучреждениях: будет разработана версия продукта для диагностики пациентов, а также контроля эффективности лечения и реабилитации. Врачи-пульмонологи смогут тестировать медицинские препараты - отслеживать динамику заболевания у пациента и эффективность применения лекарств.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"В проекте "Acoustery" наши врачи выступают экспертами, кроме того, мы предоставляем медицинские данные для обучения искусственного интеллекта системы. Пироговский центр собрал и предоставил разработчикам базу аудиозаписей кашля больных с COVID-19, которые проходили лечение в нашей клинике, - рассказал заместитель гендиректора НМХЦ имени Пирогова по научной и образовательной деятельности Андрей Пулин. - Наш Центр активно сотрудничает со стартапами, создающими прорывные решения для медицины. По мнению наших экспертов, этот проект имеет большой потенциал". В проекте также принимали участие представители Самарского государственного медуниверситета, медуниверситета Астаны (Казахстан), лаборатории "Сенсор-Тех", которая занимается инновационными разработками для людей с инвалидностью, Физического института имени Лебедева РАН.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост компаний НТИ на рынке цифрового здравоохранения. Это и компании - разработчики вакцин, и компании, предлагающие те или иные решения по борьбе с коронавирусом, - сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на форуме в "Сколково". - Эти решения - другой уровень медицины - персональной, настроенной на конкретного человека. Много решений, которые успешно используются именно сейчас. Работать над ними мы начали не сегодня, и даже не в этом году. Я бы сказал, что намного раньше, когда в рамках "дорожных карт" рынков НТИ мы определили те направления, которые могут стать основой мировой экономики через несколько лет. Но это время наступило гораздо быстрее".

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