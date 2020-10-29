"В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Нередко бывает, что человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко. Допустим, он был проездом в каком-то городе и стал свидетелем преступления. Естественно, у него нет ни возможности, ни желания задерживаться в тех местах дольше, чем планировалось.
Сегодня проводить допросы в видеорежиме могут только суды в ходе процесса. В УПК есть специальная статья, прописывающая особенности допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. Для этого свидетель приглашается в ближайший суд, там проверяется его личность, после чего человек подключается к судебной системе видео-конференц-связи.
Несколько лет назад уже обсуждалась идея внести в УПК поправки, разрешающие пользоваться видеоплодами прогресса и следствию. Однако пока возможности проводить официальные видеодопросы у правоохранителей не появилось.
Сенатор Кутепов уточняет, что закон позволит производить допрос на стадии предварительного следствия дистанционно, с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. Документ актуален и в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, подчеркивает он. В проекте оговаривается, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности у следствия.
Как поясняют эксперты, технология может выглядеть так: гражданин будет приходить в ближайшее отделение полиции, где есть возможность устроить сеанс официальной видео-конференц-связи, и в режиме онлайн ответить на вопросы следователя. При этом на месте должно быть какое-то уполномоченное лицо, которое могло бы проверить личность человека. В противном случае протокол допроса может быть признан недопустимым доказательством: мало ли с кем созвонился следователь и кто что ему наговорил.
Кстати, некоторые эксперты полагают, что стоит также предусмотреть возможность допроса по видео подозреваемых и обвиняемых. Бывают ситуации, что человек находится за границей и побаивается возвращаться, но готов общаться со следствием. Впрочем, в данном случае возникает и техническая проблема: а кто будет обеспечивать связь на заграничном конце провода?