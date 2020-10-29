Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект поправок в УПК, разрешающий следователю проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта посредством видео-конференц-связи. Инициатива направлена в правительство страны для получения отзыва.

"В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нередко бывает, что человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко. Допустим, он был проездом в каком-то городе и стал свидетелем преступления. Естественно, у него нет ни возможности, ни желания задерживаться в тех местах дольше, чем планировалось.

Бывает, что человек находился проездом в другом городе и стал свидетелем преступления

Сегодня проводить допросы в видеорежиме могут только суды в ходе процесса. В УПК есть специальная статья, прописывающая особенности допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. Для этого свидетель приглашается в ближайший суд, там проверяется его личность, после чего человек подключается к судебной системе видео-конференц-связи.

Несколько лет назад уже обсуждалась идея внести в УПК поправки, разрешающие пользоваться видеоплодами прогресса и следствию. Однако пока возможности проводить официальные видеодопросы у правоохранителей не появилось.

Сенатор Кутепов уточняет, что закон позволит производить допрос на стадии предварительного следствия дистанционно, с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. Документ актуален и в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, подчеркивает он. В проекте оговаривается, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности у следствия.

Как поясняют эксперты, технология может выглядеть так: гражданин будет приходить в ближайшее отделение полиции, где есть возможность устроить сеанс официальной видео-конференц-связи, и в режиме онлайн ответить на вопросы следователя. При этом на месте должно быть какое-то уполномоченное лицо, которое могло бы проверить личность человека. В противном случае протокол допроса может быть признан недопустимым доказательством: мало ли с кем созвонился следователь и кто что ему наговорил.

Кстати, некоторые эксперты полагают, что стоит также предусмотреть возможность допроса по видео подозреваемых и обвиняемых. Бывают ситуации, что человек находится за границей и побаивается возвращаться, но готов общаться со следствием. Впрочем, в данном случае возникает и техническая проблема: а кто будет обеспечивать связь на заграничном конце провода?