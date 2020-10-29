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29.10.2020 18:15
Рубрика: Власть

Выйдут на связь

Предлагается разрешить следствию проводить допросы свидетелей по видео
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект поправок в УПК, разрешающий следователю проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта посредством видео-конференц-связи. Инициатива направлена в правительство страны для получения отзыва.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нередко бывает, что человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко. Допустим, он был проездом в каком-то городе и стал свидетелем преступления. Естественно, у него нет ни возможности, ни желания задерживаться в тех местах дольше, чем планировалось.

Бывает, что человек находился проездом в другом городе и стал свидетелем преступления

Сегодня проводить допросы в видеорежиме могут только суды в ходе процесса. В УПК есть специальная статья, прописывающая особенности допроса свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи. Для этого свидетель приглашается в ближайший суд, там проверяется его личность, после чего человек подключается к судебной системе видео-конференц-связи.

Несколько лет назад уже обсуждалась идея внести в УПК поправки, разрешающие пользоваться видеоплодами прогресса и следствию. Однако пока возможности проводить официальные видеодопросы у правоохранителей не появилось.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сенатор Кутепов уточняет, что закон позволит производить допрос на стадии предварительного следствия дистанционно, с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. Документ актуален и в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, подчеркивает он. В проекте оговаривается, что онлайн-допрос будет возможен лишь при наличии технической возможности у следствия.

Как поясняют эксперты, технология может выглядеть так: гражданин будет приходить в ближайшее отделение полиции, где есть возможность устроить сеанс официальной видео-конференц-связи, и в режиме онлайн ответить на вопросы следователя. При этом на месте должно быть какое-то уполномоченное лицо, которое могло бы проверить личность человека. В противном случае протокол допроса может быть признан недопустимым доказательством: мало ли с кем созвонился следователь и кто что ему наговорил.

Кстати, некоторые эксперты полагают, что стоит также предусмотреть возможность допроса по видео подозреваемых и обвиняемых. Бывают ситуации, что человек находится за границей и побаивается возвращаться, но готов общаться со следствием. Впрочем, в данном случае возникает и техническая проблема: а кто будет обеспечивать связь на заграничном конце провода?

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