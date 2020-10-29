У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Соцсеть объявила мертвым мужчину, который был жив

Текст:   Антон Благовещенский
29.10.2020,  
12:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователь Facebook по имени Мохд Абузар в результате ошибки был объявлен мертвым, его страница "заморожена", а друзья получили предложение "воздать должное" ушедшему из жизни.

Историю Абузара опубликовало издание Vice. Мужчина рассказал изданию, что 13 сентября к нему домой в панике нагрянули двоюродные братья, которым Facebook сообщил о кончине их кузена.

Одновременно с этим соцсеть разлогинила Абузара, и он не мог войти в свой аккаунт, чтобы успокоить подписчиков и родственников, которым пришло известие о смерти. Ему пришлось ответить на множество звонков от самых разных людей. "Это стало настоящей травмой для всех нас", - подчеркивает мужчина.

В тот же день, 13 сентября, он подало жалобу через центр поддержки Facebook. В ответ работники соцсети попросили его прислать фотографию, на которой он держит свои документы. Запрос обрабатывался больше месяца, и в течение этого времени на странице Абузара сообщалось, что он скончался, а он был вынужден отвечать на новые звонки.

В интернет выложили 100 тысяч поддельных "обнаженных" фото

19 октября мужчина по совету юриста отправил официальное уведомление в Facebook с требованием "разморозить" его страницу и убрать известие о смерти, а также принести публичные извинения и выплатить компенсацию за моральный вред. Аккаунт был разблокирован, но остальные требования соцсети удовлетворять не захотела.

На каком основании Facebook объявила Мохда Абузара мертвым, неясно. Vice пишет, что в 2016 году в результате ошибки миллионы пользователей соцсети, включая ее основателя Марка Цукерберга, были названы умершими.

интернет
Фото: Скриншот YouTube
В трейлере 7 сезона Apex Legends показали новую карту 28.10.2020
Автор Doom пошутил над Cyberpunk 2077, но испугался и удалил сообщение 28.10.2020
В EGS бесплатно отдают две игры, на очереди Ghostbusters: The Video Game 22.10.2020
соцсети
Фото: Steam
Warhammer: Vermintide 2 стала бесплатной в Steam 28.10.2020
Названы богатейшие русскоязычные блогеры в TikTok 12.10.2020
"ВКонтакте" запустил новый дизайн, который многим нравится. Как его включить 09.10.2020
Facebook
Фото: Скриншот YouTube
Опубликованы два новых трейлера мобильной версии League of Legends 28.10.2020
Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, каким смартфоном пользуется 21.09.2020
В России заработал Facebook Pay 13.08.2020