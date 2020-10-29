Соцсеть объявила мертвым мужчину, который был жив

Пользователь Facebook по имени Мохд Абузар в результате ошибки был объявлен мертвым, его страница "заморожена", а друзья получили предложение "воздать должное" ушедшему из жизни.

Историю Абузара опубликовало издание Vice. Мужчина рассказал изданию, что 13 сентября к нему домой в панике нагрянули двоюродные братья, которым Facebook сообщил о кончине их кузена.

Одновременно с этим соцсеть разлогинила Абузара, и он не мог войти в свой аккаунт, чтобы успокоить подписчиков и родственников, которым пришло известие о смерти. Ему пришлось ответить на множество звонков от самых разных людей. "Это стало настоящей травмой для всех нас", - подчеркивает мужчина.

В тот же день, 13 сентября, он подало жалобу через центр поддержки Facebook. В ответ работники соцсети попросили его прислать фотографию, на которой он держит свои документы. Запрос обрабатывался больше месяца, и в течение этого времени на странице Абузара сообщалось, что он скончался, а он был вынужден отвечать на новые звонки.

19 октября мужчина по совету юриста отправил официальное уведомление в Facebook с требованием "разморозить" его страницу и убрать известие о смерти, а также принести публичные извинения и выплатить компенсацию за моральный вред. Аккаунт был разблокирован, но остальные требования соцсети удовлетворять не захотела.

На каком основании Facebook объявила Мохда Абузара мертвым, неясно. Vice пишет, что в 2016 году в результате ошибки миллионы пользователей соцсети, включая ее основателя Марка Цукерберга, были названы умершими.